Drużyny z Włoch i Niemiec w obsadzie turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Pod koniec maja Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza, która odpowiada za organizację tych zmagań, przedstawiła pozostałych dwóch uczestników: LUK Lublin, który występuje na co dzień w PlusLidze, oraz Barkom-Każany Lwów z Ukrainy, który od nowego sezonu dołączy do polskiej ekstraklasy.

Co wiemy o drużynach z Włoch i Niemiec? WithU Verona Volley to ekipa ze środka tabeli rodzimej Superligi, natomiast Berlin Recycling Volleys to wielokrotny i aktualny mistrz swojego kraju, w którego szeregach występuje siatkarz z Polski – libero Adam Kowalski.

– Bardzo się cieszę, że w tym turnieju zagra drużyna włoska. Z Włochami mam znakomite wspomnienia z mojej kariery sportowej (w barwach Santalu Parma zdobył w 1985 roku Klubowy Puchar Europy Siatkarzy, obecnie to rozgrywki Ligi Mistrzów CEV – dop. aut.). Te wspomnienia są ciągle obecne i często do nich wracam. Myślę, że zostaną już ze mną do końca – mówił na przygotowanym wcześniej nagraniu Tomasz Wójtowicz, legenda polskiej siatkówki, który ze względu na swój stan zdrowia nie mógł pojawić się osobiście na środowej konferencji.

W trakcie turnieju siatkarze rozegrają w sumie cztery spotkania: dwa półfinały, finał i mecz o trzecie miejsce. Organizatorzy chcą, aby to wydarzenie odbywało się cyklicznie i było dobrym wstępem do sezonu ligowego w ekstraklasie, który startuje w październiku. Wszystkie starcia będą transmitowane przez Polsat Sport, z którym podpisano trzyletnią umowę.

Ile trzeba będzie zapłacić, żeby oglądać zawodników w akcji? Do wyboru są wejściówki jednodniowe i dwudniowe. W pierwszym przypadku musimy wyłożyć 40 lub 20 zł za bilety normalne (jeśli wydamy więcej, to usiądziemy na trybunach bocznych), 30 lub 15 zł za ulgowe, a osoba niepełnosprawna będzie mogła oglądać mecze za 5 zł (opiekun wchodzi za darmo). W przypadku dwudniowej przepustki wydamy 60 lub 30 zł za bilety normalne oraz 50 lub 25 zł za ulgowe. Miejsca na poziomie parkietu będą niedostępne dla posiadaczy wejściówek. Sprzedaż ma ruszyć „za kilka dni” za pośrednictwem strony ebilet.pl.

Podczas środowej konferencji zaprezentowano również projekt trofeum, o które będą rywalizować siatkarze – puchar stylizowany jest na wieżę szybową, konstrukcję nieodłącznie kojarzoną z kopalniami. Autorem tej koncepcji jest Jan Stankiewicz z Pracowni Artystycznej STANKREACJI.

– Wieża jest posadowiona na zrębie szybu, dzięki której wydobywamy węgiel, dzięki której jesteśmy w stanie opuścić na dół pracowników i materiały. Jest to bardzo prosta wizualizacja. […] Na szczycie jest piłka, natomiast w normalnych warunkach są dwa koła linowe – tłumaczy Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.