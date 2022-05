BKS Visła Proline Bydgoszcz – Polski Cukier Avia Świdnik 3:0. Walczyli na tyle ile mogli

Gorąco na sesji rady. Prezydent Zamościa nie chce być porównywany do posła Kowalskiego

Prezydent Andrzej Wnuk nie ma nic przeciwko naszemu członkostwu w Unii Europejskiej, ale uważa, że w tym momencie jakoś specjalnie jej honorować nie należy. No i zdecydowanie nie chce być porównywany ani do posła Janusza Kowalskiego, ani do sędzi Krystyny Pawłowicz. Tego można się było dowiedzieć z poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zamość.