Doświadczony libero zostaje w drużynie Polskiego Cukru Avii Świdnik

Już wcześniej na grę w Świdniku zdecydował się Tomasz Kuś. Na kolejny sezon w Świdniku zostaje wychowanek Avii 38-letni Jakub Guz. Popularny „Guzik” jedynie przez trzy lata grał poza Świdnikiem. Występował w KPS Siedlce, Morzu Szczecin i Lechii Tomaszów Mazowiecki. Nominalny przyjmujący powrócił do Avii przed sezonem 2017/2018. Pełnił funkcję kapitana, awansował z kolegami do I ligi, na zapleczu PlusLigi zajął szóste i czwarte miejsce.

Rozgrywki 2022/2023 będą drugie z kolei, w których Jakub Guz będzie grającym asystentem trenera Witolda Chwastyniaka. – Choć niedawno skończyliśmy sezon, to mi osobiście brakuje już trochę adrenaliny meczowej, dopingu naszych kibiców i całej tej otoczki. Cieszę się, że zbliża się kolejny sezon, w którym mam nadzieje i wierzę w to bardzo, uda się stworzyć fajną drużynę, która przyniesie dużo emocji i radości naszym żółto-niebieskim kibicom – mówi Jakub Guz. – Kuba to człowiek wielozadaniowy. Pełnił w zespole jednocześnie rolę drugiego trenera, kapitana oraz zawodnika. Rodowity świdniczanin, od wielu lat związany z Avią. Głównymi atutami „Guzika” jest ambicja, doświadczenie, konsekwencja i zaangażowanie na sto procent w to, co robi. Z całą pewnością jest wzorem dla młodszych zawodników. Cieszę się że zostaje z nami – dodaje trener Witold Chwastyniak.

Na pozycji rozgrywającego występował będzie Łukasz Walawender. Siatkarz pojawił się w Avii przed dwoma laty w trybie awaryjnym. Zastąpił bowiem Michała Tomczaka, którego karierę w świdnickim klubie zatrzymała kontuzja. 26-letni rozgrywający to wychowanek ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W poprzednim sezonie zdobył dla żółto-niebieskich 61 punktów. – Zdecydowałem się zostać w Avii, ponieważ nie zgłosił się do mnie żaden z trzech klubów, do których mógłbym odejść – ZAKSA, Lube Banca Macerata, Perugia, a tylko te kluby mogą konkurować z aspiracjami, organizacją i atmosferą w Avii – żartuje Walawender. – Łukasz ma duży potencjał na wysokiej klasy rozgrywającego i z sezonu na sezon można obserwować jego rozwój. Ambitny zawodnik który z pewnością nas jeszcze zaskoczy. Nie mogło go wiec zabraknąć w składzie Avii – dodaje świdnicki szkoleniowiec.

W drużynie ze Świdnika nadal występować będą środkowi Mateusz Siwicki, Przemysław Toma, Konrad Machowicz i Rafał Obermeler, przyjmujący Kamil Kosiba, atakujący Mateusz Rećko i trener Witold Chwastyniak. Z Avii odchodzą Szymon Seliga, Bartłomiej Żywno, Łukasz Kalinowski i Jakub Urbanowicz.