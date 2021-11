Polski Cukier Avia Świdnik – SMS PZPS Spała 3:0. Zadanie wykonane

Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek minutą ciszy uczczono zmarłego wieloletniego działacza i członka zarządu Avii i zarazem wiernego kibica żółto-niebieskich Zbigniewa Białego. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek o godzinie 12 w okrągłym kościele w Świdniku.

Mecz z drużyną prowadzoną przez byłego reprezentanta Polski i jednocześnie trenera reprezentacji Polski U 19 Michała Bąkiewicza należał do tych, które należy wygrać i to najlepiej za trzy punkty. Siatkarze Szkoły Mistrzostwa Sportowego mają bowiem ogrywać się na możliwym najwyższym poziomie i zbierać doświadczenie przydatne w dalszej sportowej karierze. Kibice siatkówki doskonale pamiętają, że obecny skład SMS to aktualna reprezentacja Polski U 19, która we wrześniu po wygranym finale 3:0 z Bułgarią zdobyła pod wodzą Bąkiewiczem mistrzostwo świata podczas turnieju rozegranego w Iranie.

W Świdniku młodzież z SMS nie miała za wiele do powiedzenia. Jedynie w drugim secie, za sprawą zagrywki Kamila Szymendery goście wyszli na prowadzenie 9:7. Bardzo szybko zostało im ono odebrane przez doświadczonych siatkarzy Avii. Ta partia zakończyła się wygraną gospodarzy 25:15. W pozostałych świdniczanie zwyciężali do 19 i 18.

Polski Cukier Avia Świdnik – SMS PZPS Spała 3:0 (25:19, 25:15, 25:18)

Polski Cukier Avia: Walawender, Rećko, Obermeler, Toma, Kalinowski, Kosiba, Kuś (libero), Guz (libero), Żywno, Machowicz.

SMS Spała: Kubicki, Nowik, Śliwka, Szymendera, Kufka, Majchrzak, Hawryluk (libero), Nowak, Pakos, Ratajewski, Olszewski, Serafin.

MVP: Łukasz Walewander (Polski Cukier Avia).