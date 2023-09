PZL Leonardo Avia wygrała XIX Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy świdnickiego klubu

Nie było zaskoczenia jeśli chodzi o skład ścisłego finału świdnickiego turnieju. Obaj I-ligowcy nie mieli problemów aby udowodnić swoją wyższość w spotkaniach półfinałowych. Beniaminek Tauron 1. Ligi pokonał Lechię Tomaszów Mazowiecki 3:1. Z kolei żółto-niebiescy ograli w trzech setach II-ligową Spartę Grodzisk Mazowiecki.

Finałowa rozgrywka była gratką dla kibiców siatkówki w mieście i regionie. Mimo że trwa jeszcze okres przygotowawczy do nowego sezonu, zobaczyliśmy już granie o stawkę, a co najważniejsze w pięciu setach. Zespoły zwyciężały na przewagi, w tie-breaku górą była Avia (15:11). Na trzecim stopniu podium stanęła Lechia po wygranej 3:2 ze Spartą.

Był to już XIX Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii. Początkowo nosił nazwę Memoriał Zdzisława Pyca i Henryka Siennickiego. Przypomnijmy. 7 listopada 1976 roku w wypadku samochodowym na Górkach Sławinkowskich, przy wjeździe do Lublina, zginęli dwaj siatkarze I-ligowej Avii: Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki. Wracali ze spotkania ligowego w Sosnowcu. Samochodem kierował mistrz olimpijski z Montrealu Lech Łasko. Kolejny tragiczny dzień w historii świdnickiego klubu to 17 października 2004 roku. Wówczas, w wypadku samochodowym w Bogucinie, zginęli trzej kolejni siatkarze: Łukasz Jałoza, Wojciech Trawczyński i Jakub Zagaja oraz kierowca wiozącego ich busa, Stefan Sznajder. W 2007 roku podobny los spotkał Łukasza Maziaka, który zginął w Mełgwi. Od tego czasu upamiętniający wszystkich siatkarzy memoriał rozgrywany jest pod obecną nazwą.

Wyniki spotkań XIX Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii

Półfinały

CHKS Arka Chełm - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1

PZL Leonardo Avia Świdnik - Sparta Grodzisk Mazowiecki 3:0

Finał

PZL Leonardo Avia Świdnik - ChKS Arka Chełm 3:2 (25:21, 23:25, 25:19, 16:25, 15:11)

Mecz o trzecie miejsce

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Sparta Grodzisk Mazowiecki 3:2 (27:25, 25:27, 18:25, 25:22, 15:10).