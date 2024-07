Paryż 2024: Polscy siatkarze w środę rano grają z Brazylią

W 1/4 są już Włosi. Reprezentacja Italii, po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu 3:1 z Brazylią, w drugim występie ograła Egipt 3:0. Polacy na inaugurację rozgrywek w grupie B zmierzyli się z teoretycznie najsłabszą drużyną igrzysk, Egiptem. Zgodnie z przewidywaniami podopieczni Nikoli Grbicia nie mieli problemów z odniesieniem wygranej. Rozmiary punktowe poszczególnych setów potwierdzają tę opinię: 25:21, 25:19 i 25:13.

Przeciwko Włochom Brazylijczycy powalczyli ale w końcowym rozrachunku zeszli z boiska pokonani. W pierwszym i drugim secie ulegli odpowiednio do 23 i 25, w czwartym 21:25. Jedynie w trzeciej odsłonie pokonali rywali 25:18.

Więcej do stracenia mają Canarinhos. Porażka z Polską zamyka im drogę do awansu do ćwierćfinału z dwóch pierwszych miejsc w grupie. Jeśli zejdą z boiska pokonani, a wygrają z Egiptem, mogą jeszcze mieć nadzieję na awans z trzeciego miejsca. W tym przypadku ważne będą punkty innych drużyn z tych lokat (grupa A i C).

Polacy staną przed szansą zapewnienia sobie gry w ćwierćfinale. Wygrana, bez względu na wynik, zapewni Biało-Czerwonym ten cel. Oba zespoły mierzyły się ze sobą pod koniec czerwca w ćwierćfinale Ligi Narodów. Podczas zawodów rozegranych w Łodzi Polacy pokonali Brazylię 3:1. W partii otwarcia lepsi byli siatkarze z Ameryki Południowej, którzy wygrali 25:18. W trzech kolejnych odsłonach nasi siatkarze triumfowali do 23, 22 i 16.

Grupa B: w innym meczu 2. kolejki: Włochy - Egipt 3:0 (25:15, 25:16, 25:20).

Włochy 2 6 6:1 Polska 1 3 3:0 Brazylia 1 0 1:3 Egipt 2 0 0:6

Grupa A: Słowenia - Serbia 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) * Francja - Kanada 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

Grupa C: USA - Niemcy 3:2 (25:21, 25:17, 17:25, 20:25, 15:11) * 31 lipca (godzina 13): Japonia - Argentyna.