Ruchy kadrowe w LUK Lublin. Atakujący odchodzi, Amerykanin zostaje

Amerykański libero dołączył do kadry zespołu przed sezonem 2021/2022. Od początku przekonał do siebie trenera Dariusza Daszkiewicza, a znajomość siatkarskiego rzemiosła, talent oraz międzynarodowe doświadczenie potwierdzał podczas gry. Siatkarz zagrał we wszystkich 28 meczach. Sezon zakończył jako drugi najlepszy przyjmujący. W rankingu lepszym od niego okazał się tylko Jakub Popiwczak z Jastrzębskiego Węgla. Amerykanin przyjmował na poziomie 55,98 procent.

– Jestem pod wrażeniem tego, jak klub rozwija się z każdym rokiem i jakie cele sobie stawia, dlatego oferta dotycząca przedłużenia kontraktu bardzo mnie ucieszyła. Szansa ponownych występów w PlusLidze przed tak wspaniałą publicznością, to dla mnie zaszczyt. Cieszę się, że w dalszym ciągu będę reprezentował tak urzekające miasto jak Lublin. Obiecuję, że dam z siebie wszystko, aby wspólnie z drużyną wywalczyć jak najlepszy wynik – mówi Dustin Watten.

W kadrze LUK zabraknie natomiast podstawowego atakującego Bartosza Filipiaka. W wielu spotkaniach brał na siebie ciężar gry i odpowiedzialność w kluczowych momentach. Pokazał, że wciąż ma ogromny potencjał. Miniony sezon zakończył jako najlepszy punktujący lubelskiego zespołu.

– Zapraszając do nas nowych zawodników, zawsze staramy się dobrze rozpoznać ich motywacje. Bartek zapracował na nasze zaufanie, wielokrotnie przekraczając nasze oczekiwania co do jego dyspozycji. To gracz, z którego polska siatkówka może mieć duży pożytek. Mamy nadzieję, że sezon z nami pomógł mu się rozwinąć i jesteśmy wdzięczni, że jego siatkarska droga wiodła przez Lublin – powiedział Maciej Krzaczek, prezes LUK Lublin. – Wraz z końcem sezonu dobiegła moja przygoda z LUK Lublin. Bardzo cieszę się, że mogłem być częścią drużyny, która debiutowała w PlusLidze. Doping kibiców, pierwsze zwycięstwo w lidze i kilka niespodzianek pozostawiają miłe wspomnienia, które zabieram z pięknego Lublina. Dziękuje zarządowi, pracownikom klubu, sztabowi trenerskiemu i całemu zespołowi. To był wartościowy czas – powiedział Bartosz Filipiak.

Do tej pory w Lublinie na kolejny rok zostają: przyjmujący Jakub Wachnik, Wojciech Włodarczyk i Mateusz Jóźwik oraz środkowi Jan Nowakowski i Konrad Stajer. Zmianie nie uległ sztab szkoleniowy. Pierwszym trenerem będzie Dariusz Daszkiewicz, drugim Maciej Kołodziejczyk. Oprócz Filipiaka LUK Lublin opuszczają rozgrywający Grzegorz Pająk i środkowy Wojciech Sobala.