Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 czerwca

W piątek piłkarze Lublinianki mogą zapewnić sobie awans do III ligi. Muszą jednak wygrać w Werbkowicach (fot. Maciej Kaczanowski)

Sezon piłkarski powoli zbliża się do mety. Już w piątek o godz. 18 Kryształ Werbkowice zagra u siebie z Lublinianką. Jeżeli goście wygrają, to zapewnią sobie awans do III ligi.

