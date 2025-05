Winiarze przyjadą do Janowca. Święto już w ten weekend

Miłośnicy win z lokalnych, polskich winnic, tej imprezy przegapić nie mogą. Podczas piętnastego już Święta Wina jego uczestnicy będą mieli okazję spróbować ponad setki trunków od dwudziestu producentów, którzy potwierdzili swoją obecność na zamku. Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie msza za winiarzy w kościele (początek godz. 11). Następnie z racji tego, że organizatorzy nie otrzymali zgody na czasowe zamknięcie ul. Lubelskiej, korowód (ok. godz. 12) przejdzie parkiem, od bramy na dziedziniec. Winiarzom towarzyszyć będzie figura św. Urbana, ich patrona.

Na miejscu uczestnicy święta zastaną stoiska winnic z różnych stron Lubelszczyzny i Małopolski. Będą pokazy kulinarne, spotkania, rozmowy, degustacje (także serów) a jedną z największych atrakcji pierwszego dnia będą darmowe loty balonem na linowej uwięzi od Spółdzielni Mleczarskiej "Ryki". Balon ma startować z boiska sportowego o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Pierwszego i drugiego dnia święta nie zabraknie również muzyki - na scenie wystąpi zespół Madame Jean Pierre, czyli duet wokalistki Joanny Markowskiej i gitarzysty Macieja Muszyńskiego. Artyści poruszają w jazzowej stylistyce.

Na gości czekać będą również wystawy muzealne dostępne na zamku, stoiska produktów regionalnych na przedzamczu. Samych wystawców czeka natomiast coroczny konkurs dla win. Trunki ocenią winiarscy sędziowie: Bartosz Wilczyński, Mariusz Kapczyński i Artur Zielonka.

Święto pierwszego dnia potrwa do godz. 20. W niedzielę (już bez balonu) impreza zaplanowana jest w godz. 11-17. Dlaczego warto przyjechać? - To idealna okazja, by poznać bogactwo polskiego winiarstwa, odpocząć w urokliwym Janowcu i cieszyć się smakiem lokalnych produktów w wyjątkowej atmosferze historycznego zamku - zachęcają organizatorzy.

W Janowcu swoje produkty pokażą winnice m.in. z Lasu Stockiego, Celejowa, Rzeczycy, Kazimierza Dolnego, Wojszyna i wielu innych miejscowości Powiśla i nie tylko. Patronat medialny nad świętem objął Dziennik Wschodni.