Mikrolas i aptekarska łąka. Skwer upamiętni zasłużoną rodzinę

Skwer powstał przy ulicy Karola Ferdynanda Eichlera. I właśnie trwają prace, które zmienią jego wygląd. – Będzie tam mikrolas wraz z łąką aptekarska, który upamiętni osiągnięcia farmaceutyczne oraz pasje przyrodnicze rodziny Eichlerów – tłumaczą urzędnicy. Zapraszają też mieszkańców na 31 maja na godz. 10 do wspólnego sadzenia roślin.

Mikrolas to sposób na zwiększenie bioróżnorodności, oczyszczenie powietrza i stworzenie zielonego azylu w samym sercu miasta. Na skwerze znajdzie się kilkadziesiąt rodzimych gatunków drzew i krzewów, typowych dla lasów i zadrzewień tej okolicy. To metoda tworzenia lasów kieszonkowych według koncepcji Japończyka, Akiry Miyawakiego. Obok lasu posadzona zostanie łąka aptekarska, na której będą rosły aromatyczne gatunki ziół i kwiatów o właściwościach leczniczych. - To dopiero pierwszy etap zagospodarowania tego terenu, który będzie służył mieszkańcom i przypominał o wyjątkowej rodzinie przyrodników i aptekarzy- zapowiadają urzędnicy.

2025 to w Międzyrzecu Podlaskim rok rodziny Eichlerów, która w mieście osiedliła się w XIX wieku. Stało się tak na życzenie międzyrzeczan, którzy byli bardzo niezadowoleni z nieudolnego prowadzenia miejscowej apteki. Do Warszawy wysłano delegację z prośbą o przysłanie do miasta dobrego aptekarza. Tak trafił do Międzyrzeca Karol Ferdynand Eichler. Nie tylko prowadził aptekę, ale również przyczynił się do rozwoju farmacji w Polsce, m.in. poprzez pisanie instrukcji aptekarskich. Z kolei, Bogumir Eichler był botanikem, który opisał florę i faunę Międzyrzeca Podlaskiego oraz okolic. Odkrył kilkanaście nieznanych wcześniej gatunków grzybów i stworzył zielniki, które do dziś są cennym źródłem wiedzy dla naukowców.