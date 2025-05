Praca wre, jest coraz ładniej. Ale są kolejne utrudnienia

O drogowych pracach prowadzonych w tej części Zamościa pisaliśmy wielokrotnie. Ostatnio na początku miesiąca, gdy wykonawca zamykał dla ruchu odcinek tzw. drogi do strzelnicy czyli od parkingu przy ogródkach działkowych nad zalewem do boisk treningowych.

To element dużej, wartej ok. 30 mln zł inwestycji realizowanej od zeszłego roku. Jej zasadniczą część stanowi przebudowa ulicy Lwowskiej, kolejną była budowa ulic Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty i bocznej Granicznej, zaś trzecią rozbudowa tzw. drogi do strzelnicy.

W ramach tego ostatniego etapu już dawno została położona nowa nawierzchnia wzdłuż Rotundy prowadząca na plażę przy zalewie miejskim. Na nowo został też zagospodarowany parking.

W połowie maja wykonawca czyli firma DROGMOST z Mokrego zajął się kładzeniem asfaltu na odcinku do parkingów przy boiskach treningowych i stąd była konieczność zamknięcia tej drogi dla ruchu.

Teraz jeździć i chodzić już tamtędy można, ale są inne utrudnienia. Z ruchu został wyłączony przejazd kolejowy przy ul. Męczenników Rotundy. Ma związek z planowanym remontem przejazdu oraz z odnawianiem nawierzchni od torów do drogi nad zalew. Utrudnienia potrwają dłużej, najpewniej do 7 czerwca.

Jednak drogowcy i tak mocno przyspieszyli swoje prace. Zgodnie z umową, w okolicach Rotundy Zamojskiej i zalewu mieli pracować aż do jesieni. Władzom miasta udało się jednak wynegocjować skrócenie tego terminu do końca maja. Chodziło to, by wszystko było gotowe przed wakacjami, gdy zacznie się sezon kąpielowy.

Natomiast do końca wakacji należy się spodziewać utrudnień na ulicy łączącej Altanową z Lipską. Tutaj prace polegające na wzmocnieniu konstrukcji, w ramach gwarancji prowadzić będzie STRABAG.