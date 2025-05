Będzie pięknie. Kwietna łąka i pole słoneczników nad zalewem w uzdrowisku

– Nasza jednostka była zawsze bardzo aktywna, zwłaszcza jeśli chodzi o działania ratowniczo-gaśnicze, również przedsięwzięcia społeczne, ale tym roku w tej drugiej dziedzinie działają jeszcze prężniej niż wcześniej – mówi Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu.

Wspomina zorganizowane w majówkę dni otwarte, w trakcie których zebrano pieniądze na trzy defibrylatory, ale też działania z ostatniej środy. Tego dnia strażacy ochotnicy i adepci z młodzieżowej drużyny pożarniczej siali przy ul. Młyńskiej, w podbliżu zalewu, nad Wieprzem łąkę kwietną, a obo także pole słoneczników.

Zaproponował to burmistrzowi jeden z radnych, członek miejscowej OSP. Misztal nie miał nic przeciwko. – My kupiliśmy nasiona, to nie był duży wydatek, zaledwie kilkaset złotych, a strażacy ruszyli ze swoim sprzętem do pracy – opowiada samorządowiec.

Na jednym kawałku zasiali łąkę kwietną. Kiedyś taka już tam była, wykonana przez Wody Polskie, ale po latach się zdegradowała. W pobliżu, na 11-arowym kawałku gruntu posiane zostały również słoneczniki.

Teren jest podmokły, więc burmistrz liczy, że coś powinno tam zacząć kiełkować już za kilka dni. - No a do wakacji, do wszczytu sezonu już powinno pięknie kwitnąć. – Zwłaszcza widoku słoneczników nie mogę się doczekać. To będzie malownicze. A miejsce jest odealne, bo ulica Młyńska stanowi promenadę prowadzącą do naszego sanatorium – podkreśla burmistrz.