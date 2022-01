Sportowiec 2021 roku: Konrad Czerniak ciągle wśród najlepszych

Podczas Głównych Mistrzostw Polski, które były rozgrywane w Lublinie Czerniak wywalczył: złoto, srebro i brąz w indywidualnych startach. Wygrał na 50 m stylem motylkowym z czasem 23,31 sekundy, a w pokonanym polu zostawił Karola Ostrowskiego i Marcina Cieślaka.

Na dwukrotnie dłuższym dystansie był z kolei drugi (52,33). W tym przypadku przegrał jedynie z Jakubem Majerskim. Do swojego dorobku dorzucił jeszcze trzecią lokatę na 50 m stylem dowolnym.

Sportowcy raczej nie cieszą się, kiedy zajmują miejsce tuż za podium, ale akurat zawodnik AZS UMCS mógł być zadowolony ze swojej postawy w Budapeszcie. Przy okazji mistrzostw Europy o włos przegrał walkę o brązowy krążek na 50 metrów delfinem. Ostatecznie zabrakło mu zaledwie 0,01 sekundy, żeby stanąć na podium. Polak osiągnął rezultat 23,09, a minimalnie lepszy okazał się Rosjanin Andrey Zhilkin. Zresztą, stawka była wówczas bardzo wyrównana, bo najlepszy Szebastian Szabo przepłynął ten dystans w dokładnie 23 sekundy.

Po raz kolejny wychowanek Wisły Puławy miał też okazję wystąpić na igrzyskach olimpijskich. To był dla niego trzeci start w najważniejszej dla każdego sportowca imprezie. Tym razem wielkich sukcesów nie było, ale warto wspomnieć, że Czerniak pomógł sztafecie Biało-Czerwonych 4x100 m stylem dowolnym na stanowienie nowego rekordu Polski. Niestety, z powodu operacji przegrody nosowej 32-latek musiał odpuścić sezon zimowy, dlatego nie wystąpił na niedawnych mistrzostwach świata w Abu Zabi. Powoli wraca jednak do treningów.

