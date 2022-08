Daniel Bewley najlepszy podczas SGP we Wrocławiu. Mikkel Michelsen zatrzymał się na półfinale

Sobota to był kolejny wielki dzień dla Daniela Bewleya. 13 sierpnia zawodnik był najlepszy w walijskim Cardiff, a teraz powtórzył to samo na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Warto podkreślić, że on dobrze zna ten tor, bo w PGE Ekstralidze reprezentuje barwy miejscowej Betard Sparty.

Brytyjczyk zaczął zawody od „trójki”, ale potem znacznie obniżył loty i przyjeżdżał do mety za rywalami. Rzutem na taśmę wywalczył sobie miejsce w półfinale i w kluczowych momentach nie zawodził. W decydującej gonitwie stanął pod taśmą obok Leona Madsena, Roberta Lamberta oraz Macieja Janowskiego. I to właśnie w takiej kolejności żużlowcy finiszowali.

Zaskoczeniem dla polskich sympatyków „czarnego sportu” może być brak Bartosza Zmarzlika w finale. Aktualny wicemistrz świata przegrał w półfinale z parą Brytyjczyków: Danielem Bewleyem i Robertem Lambertem. Ostatecznie zajął piątą lokatę z dorobkiem 12 punktów.

Na tym samym etapie z rywalizacją pożegnali się kolejny z przedstawicieli Wysp Brytyjskich Tai Woffinden, Patryk Dudek oraz Duńczyk Mikkel Michelsen. Kapitan Motoru Lublin dojechał do mety na czwartej pozycji. W klasyfikacji generalnej wylądował na ósmym miejscu z 9 punktami na koncie.

Bartosz Zmarzlik ciągle przewodzi stawce w całym cyklu – po siedmiu rundach uzbierał 108 punktów. Jego przewaga nad drugim w zestawieniu Leonem Madsenem stopniała do 16 „oczek” – Duńczyk ma ich 92, a trzeci w tabeli Daniel Bewley 84. Mikkel Michelsen z Motoru Lublin zajmuje obecnie dziewiątą pozycję z 61 punktami.

Do zakończenia tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix żużlowcom pozostały jeszcze trzy turnieje: w duńskim Vojens (10 września), szwedzkiej Malilli (17 września) oraz w Toruniu (1 października).