Dominik Kubera z awansem do Grand Prix 2025

Piątkowe zawody ze względu na niepewną aurę stały pod znakiem zapytania, ale ostatecznie skończyło się na strachu bo żużlowcy wyjechali na tor. A jednym z faworytów do czołowych lokat był jeździec Orlen Oil Motoru – Dominik Kubera. Po dwóch seriach wyścigów, gdzie kluczowy okazywał się start popularny „Domin” był niepokonany. Zdecydowanie gorzej szło za to Patrykowi Dudkowi i Kacprowi Worynie, a niewiele lepiej spisywał się Przemysław Pawlicki.

Wracając do Kubery to kiedy po raz trzeci wyjechał na tor zdobył tylko „punkt”. Potem zareagował jednak świetnie i znów dojechał do mety jako pierwszy. W 16. gonitwie żużlowiec lubelskich „Koziołków” dorzucił kolejną trójkę, a w biegu 17. Pierwszy linię mety minął Anders Thomsen, drugi był Jakob Thorssell, a Kubera był trzeci i po minięciu linii mety był pewny awansu do Indywidualnych Mistrzostwach Świata w 2025 roku.

Ostatnim zawodnikiem, który wywalczył przepustkę do przyszłorocznej imprezy był Max Frickie „wskakując” przed wspomnianego Thorssella.

W Grand Prix 2025 wystąpi 15. zawodników. Znana jest już 11 nazwisk. Poza Kurtzem, Thomsenem, Kuberą i Fricke są to: Bartosz Zmarzlik, Robert Lambert, Fredrik Lindgren, Daniel Bewley, Martin Vaculik, Jack Holdera, Andrzeja Lebiediew Ostatnie wolne miejsca wypełnią tak zwane „dzikie karty”.

Wyniki GP Challenge

1. Brady Kurtz (Australia) 13 (3,3,3,2,2)

2. Anders Thomsen (Dania) 12 (2,1,3,3,3)

3. Dominik Kubera (Polska) 11 (3,3,1,3,1)

4. Max Fricke (Australia) 11 (2,3,2,1,3)

5. Jacob Thorssell (Szwecja) 10 (3,3,2,0,2)

6. Kevin Woelbert (Niemcy) 8 (0,2,1,3,2)

7. Przemysław Pawlicki (Polska) 8 (2,2,0,2,2)

8. Kacper Woryna (Polska) 7 (0,w,3,1,3)

9. Jan Kvech (Czechy) 6 (2,1,0,3,0)

10. Frederik Jakobsen (Dania) 6 (1,2,w,0,3)

11. Patryk Dudek (Polska) 6 (1,0,3,1,1)

12. Rasmus Jensen (Dania) 6 (1,2,0,2,1)

13. Kai Huckenbeck (Niemcy) 5 (3,0,2,w,w)

14. Jaimon Lidsey (Australia) 4 (0,0,1,2,1)

15. Tom Brennan (Wielka Brytania) 4 (1,1,1,1,0)

16. Paco Castagna (Włochy) 3 (0,1,2,0,-)

17. Jan Macek (Czechy) 0

18. Daniel Klima (Czechy) nie startował

Bieg po biegu

1. Thorssell, Pawlicki, Dudek, Lidsey

2. Huckenbeck, Kvech, Brennan, Woryna

3. Kurtz, Thomsen, Jakobsen, Woelbert

4. Kubera, Fricke, Jensen, Castagna

5. Thorssell, Jakobsen, Castagna, Huckenbeck

6. Fricke, Pawlicki, Thomsen, Woryna (w/su)

7. Kubera, Woelbert, Kvech, Dudek

8. Kurtz, Jensen, Brennan, Lidsey

9. Woryna, Thorssell, Woelbert, Jensen

10. Kurtz, Huckenbeck, Kubera, Pawlicki

11. Dudek, Fricke, Brennan, Jakobsen (w)

12. Thomsen, Castagna, Lidsey, Kvech

13. Kvech, Kurtz, Fricke, Thorssell

14. Woelbert, Pawlicki, Brennan, Castagna

15. Thomsen, Jensen, Dudek, Huckenbeck (w/su)

16. Kubera, Lidsey, Woryna, Jakobsen

17. Thomsen, Thorssell, Kubera, Brennan

18. Jakobsen, Pawlicki, Jensen, Kvech

19. Woryna, Kurtz, Dudek, Macek

20. Fricke, Woelbert, Lidsey, Huckenbeck (w/su)