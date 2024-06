Drużyna U24 Motoru Lublin rozbita w Toruniu. Spadli na dno tabeli

Niewiele dobrego można napisać o występie gości w tym spotkaniu. Motor wygrał zaledwie jeden bieg – piąty. Bartosz Bańbor przywiózł swoją jedyną trójkę, a dwa „oczka” dorzucił Anże Grmek. Problem w tym, że cztery poprzednie wyścigi padły łupem gospodarzy i mimo podwójnego zwycięstwa, po pięciu gonitwach i tak było 19:11 dla ekipy z Torunia.

Jeżeli ktoś miał nadzieję, że lublinianie zaczną odrabiać straty, to srogo się zawiódł. Po pięciu kolejnych wygranych KS dystans między obiema drużynami urósł aż do 22 punktów (41:19). Grmek w wyścigu jedenastym był pierwszy, ale Bańbor ostatni, dlatego remis 3:3 przerwał serię rywali. Niestety, końcówka to znowu cztery kolejne wygrane miejscowych (wszystkie po 4:2), co ostatecznie oznaczało wynik aż 60:30.

W drużynie przyjezdnych po dziewięć „oczek” zapisali na swoich kontach Bańbor i Bartosz Jaworski, ale obaj w sześciu startach. Grmek uzbierał siedem i bonus.

We wtorek „Koziołki” zmierzą się w Grudziądzu z GKM. Początek spotkania o godz. 17.

KS Toruń – Motor Lublin 60:30

Toruń: 9. Anders Rowe 10 (1,3,3,2,1), 10. Antoni Kawczyński 11 (3,1,1,3,3), 11. Oskar Rumiński 9 (3,1,3,1,1), 12. Nicolai Heiselberg 6+2 (3,0,2*,1*), 13. Bastian Pedersen 6+2 (2*,1,2*,1,-), 14. Mateusz Affelt 11+1 (3,2*,3,3), 15. Krzysztof Lewandowski 7 (1,3,3), 16. Mika Meijer ns.

Lublin: 1. Bartosz Bańbor 9 (t,3,2,2,0,2), 2. Jan Młynarski 0 (0,0,-,-,-), 3. Ernest Matjuszonok 0 (w,-,0,-,-), 4. Anże Grmek 7+1 (1,2*,1,3,0,-), 5. Fraser Bowes 5 (1,2,d,2), 6. Bartosz Jaworski 9 (2,2,0,1,2,2), 7. Dawid Grzeszczyk 0 (0,0,0,0), 8. Szymon Wierzchowski 0 (0,0).

Bieg po biegu: