Dwóch Polaków na podium Speedway Grand Prix w Teterow. Mikkel Michelsen bez polotu

Już po zakończeniu tych zawodów możemy powiedzieć, że ułożyły się one w bardzo korzystny sposób dla Bartosza Zmarzlika. Aktualny wicemistrz świata powiększył swoją przewagę nad drugim w kolejności Maciejem Janowskim z 1 do 11 punktów (62 do 51). Dystans do lidera stracił także trzeci Leon Madsen, który ma obecnie 50 „oczek” na swoim koncie.

Wróćmy jednak do sobotniej rywalizacji. Głównym aktorem tego sportowego widowiska był Patryk Dudek. Aż pięciokrotnie przyjeżdżał do mety na pierwszej pozycji. Tylko dwa razy – i to w części zasadniczej turnieju – musiał uznać wyższość rywali. Mowa o Kaiu Huckenbecku i Fredriku Lindgrenie. I chociaż tor nie należał do najłatwiejszych, to zawodnik For Nature Solutions Apatora Toruń nie znalazł pogromcy w półfinale i finale.

Zadowolony z siebie może być także lider klasyfikacji generalnej cyklu Bartosz Zmarzlik. Przydarzyła mu się tylko jedna wpadka – w 14. biegu przegrał start i dojechał do mety za plecami Fredrika Lindgrena, Patryka Dudka i Maxa Fricke’a.

Pozostali Polacy mogą za to mówić o klapie. Maciej Janowski nie wypadł tak dobrze jak w czeskiej Pradze, gdzie był czwarty, i nie awansował nawet do półfinałów. Ostatecznie zakończył ściganie na 9. pozycji z dorobkiem 6 punktów. W Niemczech zupełnie nie poradził sobie Paweł Przedpełski, który miał ledwie 4 punkty, co dało mu 14. miejsce.

Szybko o tych zawodach musi zapomnieć z kolei Mikkel Michelsen, który w niedzielę, razem z Motorem Lublin, będzie walczyć o zwycięstwo w PGE Ekstralidze z Betard Spartą Wrocław. Duńczyk w swoich dwóch ostatnich startach kończył gonitwy jako trzeci. Łącznie zdobył więc jedynie 2 „oczka”. W klasyfikacji generalnej zajmuje on 10. lokatę z 34 punktami.

Na kolejne emocje związane z Indywidualnymi Mistrzostwami Świata na żużlu przyjdzie nam poczekać do 25 czerwca. Wtedy też rywalizacja przeniesie się do Gorzowa Wielkopolskiego.