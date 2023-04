Enea Falubaz Zielona Góra – Platinum Motor Lublin 41:49. Udana próba generalna

Pierwsza seria startów przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Platinum Motor prowadził, jednak „tylko” czterema punktami. Bieg juniorski nie wyszedł kompletnie lubelskim młodzieżowcom i musieli uznać wyższość gospodarzy w stosunku 1:5. Również w biegu czwartym Kacper Grzelak przywiózł drugą już tego dnia „zerówkę” i nie jest to dobrym prognostykiem przed meczem w Częstochowie.

Po kolejnej serii biegowej dysproporcja pomiędzy juniorami, a seniorami rosła coraz bardziej. Młodzieżowcy zdobyli wspólnie punkt, podczas gdy ich starsi koledzy tylko raz oddali „oczko”. W dalszych gonitwach zielonogórzanie potrafili się odgryzać jednak wynik nadal był na korzyść gości.

Istotna zmiana nastąpiła także w numerach startowych. Motor zgłosił skład na mecz z Tauron Włókniarzem. Numer startowy 4 (lub 12 w meczu domowym) przypadnie Jackowi Holderowi, zamiast Dominikowi Kuberze. W związku z tym wychowanek Unii Leszno na tor wyjedzie już w biegu trzecim jako partner Bartosza Zmarzlika. Australijczyk będzie zatem sparowany z Kacprem Grzelakiem i to oni spełnią rolę Kubery i Wiktora Lamparta z mistrzowskiego sezonu.

Do biegów nominowanych nic w jeździe młodzieży nie uległo poprawie. Punkt zdobyty przez Cierniaka w wyścigu juniorskim to jedyne czym mogli się legitymować. W starcie numer 13 szansę dostał Bartosz Bańbor w parze ze świetnym Lindgrenem. Jedyne co przywiózł z tego biegu to doświadczenie, dojeżdżając za plecami Buczkowskiego i Jensena.

Z czternastopunktową przewagą lublinian obie drużyny dotarły do startów finałowych. W pierwszym z nich obaj trenerzy postawili przede wszystkim na młodszych żużlowców. Triumfował w nim Wiktor Trofimow, najbardziej doświadczony ze stawki. Lubelska para Bańbor-Grzelak spełniła w tym biegu rolę tła dla gospodarzy. W ostatniej odsłonie „MotoMyszy” po raz trzeci tego dnia zwyciężyły zespół znad Bystrzycy, tym razem wynikiem 4:2. Szczególnie ich formacja młodzieżowa zaprezentowała się solidnie notując razem 9 „oczek”

Cieszyć może doskonała dyspozycja liderów. Hampel i Lindgren zanotowali nawet dwucyfrowe wyniki, mimo że tylko pierwszy z nich odjechał bieg nominowany. Delikatne problemy miał dzisiaj Holder, jednak do meczu ligowego powinny zostać zażegnane. Niepokoić musi natomiast forma młodszych „Koziołków”, zwłaszcza na tle rywala z niższej ligi. Prawdziwy sprawdzian będzie na nich czekał w Częstochowie i póki co ciężko być optymistą.

Enea Falubaz Zielona Góra – Platinum Motor Lublin 41:49

Falubaz: 9.Przemysław Pawlicki 9 (1,2,3,0,3), 10. Rasmus Jensen 4+2 (2,1*,0,1*), 11. Rohan Tungate 6 (0,2,2,2), 12. Wiktor Trofimov 7+1(1,d,1*,2,3), 13. Krzysztof Buczkowski 6 (0,1,2,2,1), 14. Dawid Rempała 4+1 (3,1*,0) 15. Michał Curzytek 5+3 (2*,0,1*,2*)

Platinum Motor:1. Jarosław Hampel 13 (3,3,2,3,2), 2. Dominik Kubera 9+2 (3,2*1*,3), 3. Fredrik Lindgren 11 (2*,3,3,3), 4. Jack Holder 6 (3,1,1,1), 5. Bartosz Zmarzlik 8+1 (2*,3,3), 6. Kacper Grzelak 1 (0,0,0,1), 7. Mateusz Cierniak 1 (1,0,0,0), 8. Bartosz Bańbor 0 (0,0).

Bieg po biegu

1: - 1:5 Hampel, Lindgren, Pawlicki, Tungate

2: - 5:1 (6:6) Rempała, Curzytek, Cierniak, Grzelak

3: - 1:5 (7:11) Kubera, Zmarzlik, Trofimow, Buczkowski

4: - 3:3 (10:14) Holder, Jensen, Rempała, Grzelak

5: - 2:4 (12:18) Lindgren, Tungate, Holder, Trofimo

6: - 1:5 (13:23) Hampel, Kubera, Buczkowski, Curzytek

7: - 3:3 (16:26) Zmarzlik, Jensen, Pawlicki, Cierniak

8: - 2:4 (18:30) Lindgren, Buczkowski, Holder, Rempała

9: - 3:3 (21:33) Pawlicki, Hampel, Kubera, Jensen

10: - 3:3 (24:36) Zmarzlik, Tungate, Trofimow, Grzelak

11: - 2:4 (26:40) Hampel, Trofimow, Holder, Pawlicki

12: - 3:3 (29:43) Kubera, Tungate, Curzytek, Cierniak

13: - 3:3 (32:46) Lindgren, Buczkowski, Jensen, Bańbor

14: - 5:1 (37:47) Trofimow, Curzytek, Grzelak, Bańbor

15: - 4:2 (41:49) Pawlicki, Hampel, Buczkowski, Cierniak