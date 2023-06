Mateusz Cierniak wygrał pierwszą rundę SGP 2. Polskie podium w Pradze

Cierniak w tym roku broni tytułu mistrza świata juniorów. I na pewno po pierwszym turnieju może być zadowolony. Po czterech startach miał na koncie 10 punktów. Niestety, w piątym zaliczył bardzo groźny upadek i wydawało się nawet, że impreza w Pradze przedwcześnie się dla niego skończy.

Na torze szybko pojawiła się karetka, ale okazało się, że zawodnik klubu z Lublina miał sporo szczęścia, bo nie doznał żadnego, groźnego urazu. Rundę zasadniczą zakończył na szóstym miejscu. W swoim półfinale nie dał jednak szans Ratajczakowi i w dobrym stylu awansował do finału. A w nim trójka Biało-Czerwonych, czyli: Cierniak, Kowalski i Ratajczak zmierzyła się z Mathiasem Pollestadem. Norweg nie miał jednak szans i dojechał do mety jako czwarty, a to oznaczało, że podium w Pradze w całości składało się z Polaków. Wygrał faworyt, czyli Cierniak, a kolejne lokaty wywalczyli: Kowalski i Ratajczak.

Kolejne zawody SGP 2 zostaną rozegrane w: Gorzowie Wielkopolskim (23 czerwca) i Vojens (15 września).

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Mateusz Cierniak 16 (3,2,2,3,w,3,3) – 20 punktów, 2. Bartłomiej Kowalski 18 (2,3,3,2,3,3,2) – 18, 3. Damian Ratajczak 10 (1,0,0,3,3,2,1) – 16, 4. Mathias Pollestad 12 (3,3,1,3,0,2,0) – 14, 5. Emil Breum 12 (3,2,2,2,3,0) – 12, 6. Keynan Rew 12 (2,3,3,1,2,1) – 11, 7. Gustav Grahn 10 (0,1,3,3,2,1) – 10, 8. Anders Rowe 9 (2,3,2,1,1,0) – 9, 9. Esben Hjerrild 7 (0,1,1,2,3) – 8, 10. Philip Hellstroem-Baengs 6 (0,2,t,2,2) – 7, 11. Norick Bloedorn 6 (2,2,0,1,1) – 6, 12. Nicolai Heiselberg 4 (1,d,3,0,0) – 5, 13. Daniel Klima 4 (3,0,w,0,1) – 4, 14. Petr Chlupac 4 (0,1,1,0,2) – 3, 15. Anże Grmek 4 (1,0,2,0,1) – 2, 16. Casper Henriksson 4 (1,1,1,1,0) – 1, 17. Jaroslav Vanicek 0 (u), 18. Matous Kamenik NS.

BIEG PO BIEGU

1.Klima, Bloedorn, Ratajczak, Hellstroem-Baengs

2.Pollestad, Kowalski, Grmek, Grahn

3.Cierniak, Rew, Heiselberg, Chlupac

4.Breum, Rowe, Henriksson, Hjerrild

5.Rowe, Bloedorn, Chlupac, Grmek

6.Rew, Breum, Grahn, Klima

7.Pollestad, Cierniak, Henriksson, Ratajczak

8.Kowalski, Hellstroem-Baengs, Hjerrild, Heiselberg (d)

9.Grahn, Cierniak, Hjerrild, Bloedorn

10.Heiselberg, Grmek, Henriksson, Klima (w)

11.Kowalski, Breum, Chlupac, Ratajczak

12.Rew, Rowe, Pollestad, Vanicek (u)

13.Pollestad, Breum, Bloedorn, Heiselberg

14.Cierniak, Kowalski, Rowe, Klima

15.Ratajczak, Hjerrild, Rew, Grmek

16.Grahn, Hellstroem-Baengs, Henriksson, Chlupac

17.Kowalski, Rew, Bloedorn, Henriksson

18.Hjerrild, Chlupac, Klima, Pollestad

19.Ratajczak, Grahn, Rowe, Heiselberg

20.Breum, Hellstroem-Baengs, Grmek, Cierniak (w)

Półfinał 1. (65,44) Kowalski, Pollestad, Grahn, Rowe

Półfinał 2. (66,12) Cierniak, Ratajczak, Rew, Breum

Finał. (65,66) Cierniak, Kowalski, Ratajczak, Pollestad