Mecz o "być albo nie być"? Speed Car Motor zmierzy się z Get Well Toruń

Triumf w tym starciu nie oznacza wcale, że szczęśliwiec zapewni sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze. Zarówno dla lublinian, jak i dla torunian, będzie to spotkanie najwyższej wagi. Dlaczego? Bo oba zespoły są typowane do spadku i tak na dobrą sprawę, to oba mogą faktycznie pożegnać się z najlepszą ligą świata. Strata „Koziołków” do bezpiecznego miejsca zajmowanego przez MRGARDEN GKM Grudziądz to 3 punkty. Do rozstrzygnięcia byłaby jedynie kwestia, kto musiałby bronić się jeszcze w barażach. Póki co, istotne jest jednak to, kto wygra i czy zgarnie bonus za zwycięstwo w dwumeczu. W tabeli różnica między obiema drużynami to zaledwie jedno „oczko”.

W pierwszym starciu obu ekip nieznacznie lepsze na swoim torze były „Koziołki” – wygrały 48:42. Żółto-biało-niebiescy mieli nie tylko atut własnego obiektu, ale również zastosowali zastępstwo zawodnika za Andreasa Jonssona, który przedstawił zwolnienie lekarskie. Kolejni seniorzy, którzy meldowali się przy taśmie, zrobili swoje.

Tak z czysto „sympatycznego” punktu widzenia, to lubelscy kibice mogą się cieszyć z powrotu kapitana do składu. Popularny „AJ” znalazł się pod „jedynką”. Nie oznacza to jednak wcale, że zobaczymy go w akcji. Co prawda Szwed wystąpił we wtorek w meczu szwedzkiej Elitserien i zdobył 9 punktów dla Rospiggarny Hallstavik, ale jego forma dalej jest dużą niewiadomą. W odwodzie na pewno będzie czekał Robert Lambert.

Get Well Toruń ma ostatnio spore problemy z dyspozycją swoich żużlowców. Jedynym zawodnikiem, który regularnie bierze odpowiedzialność za zespół na swoje barki jest Jason Doyle. Jednak nawet Australijczyk nie jest w stanie wygrać meczu w pojedynkę – bardzo nierówno jeździ Niels Kristian Iversen, Rune Holta nie przypomina siebie sprzed kontuzji, a Jack Holder może odczuwać skutki bolesnego upadku podczas poniedziałkowego meczu angielskiej Premiership.

Krótko mówiąc, jutro na Motoarenie spotkają się dwie drużyny, które zmagają się ze swoimi demonami. Pozostaje pytanie, kto lepiej poradzi sobie z presją wyniku na karku.

Awizowane składy

Speed Car Motor Lublin: 1. Andreas Jonsson, 2. Paweł Miesiąc, 3. Grigorij Łaguta, 4. Dawid Lampart, 5. Mikkel Michelsen, 6. Wiktor Lampart, 7. Wiktor Trofimow

Get Well Toruń: 9. Chris Holder, 10. Rune Holta, 11. Niels Kristian Iversen, 12. Norbert Kościuch, 13. Jason Doyle, 14. Filip Nizgorski, 15. Igor Kopeć-Sobczyński

Strefa kibica w Lublinie

Ci, którzy nie zdecydowali się wybrać do Torunia drogą wodną, powietrzną lub lądową, będą mogli śledzić zmagania żużlowców w strefie kibica. Dzisiaj od godz. 20 w Skate Town przy ul. Krochmalnej 13H chętni będą mogli spotkać się w jednym miejscu i rozkoszować meczem na dużym ekranie. Do dyspozycji gości będzie również strefa gastronomiczna, w której będą serwowane, między innymi, potrawy z grilla. Wejście do strefy kibica będzie bezpłatne.