Motor Lublin w półfinałach play-off PGE Ekstraligi. Fogo Unia Leszno kończy sezon

Można powiedzieć, że pierwsza seria startów układała się po myśli gospodarzy, chociaż udało im się wygrać raptem jeden bieg. W pierwszych trzech gonitwach żadna z ekip nie pokusiła się o objęcie prowadzenia – padły trzy remisy. W takim układzie „Koziołki” utrzymywały 8-punktową przewagę z pierwszej konfrontacji w Lesznie. „Trójki” przywozili David Bellego, Damian Ratajczak i Jarosław Hampel. Zaskoczył szczególnie Francuz, dosyć szybko radząc sobie z Hampelem, który znany jest przecież ze świetnego startu. Dopiero Dominik Kubera w duecie z Mateuszem Cierniakiem zmienił nieco obraz tego spotkania. Dzięki wygranej 4:2 to żółto-biało-niebiescy byli lepsi – 13:11.

Bardzo dużo działo się w piątym wyścigu. Duet David Bellego-Jaimon Lidsey zostawił z tyłu Maksyma Drabika i Dominika Kuberę. Jednak na początku drugiego okrążenia pierwszy z Polaków zahaczył przednim kołem o motocykl Francuza i wjechał w bandę. Spowodował też upadek swojego kolegi klubowego. W „nagrodę” został wykluczony z powtórki. W niej goście ponownie upilnowali Kuberę i zrobiło się 16:14 dla Unii. Następnie twardą walkę o 3 punkty stoczył Mikkel Michelsen, który obronił się przed Jasonem Doylem i Piotrem Pawlickim. Z kolei drugą serię wygraną 4:2 zamknęli Jarosław Hampel i Dominik Kubera. W tym niezwykle wyrównanym meczu było po 21.

Długo lubelscy kibice musieli czekać na to, żeby ich ulubieńcy przejęli inicjatywę. W ósmej gonitwie ponownie dobrze spisał się duet David Bellego-Jaimon Lidsey. Tę dwójkę rozdzielił Mikkel Michelsen, ale to oznaczało, że „Byki” wyjdą po raz drugi na prowadzenie – 25:23. Potem dwa mocne ciosy zadali miejscowi. Dominik Kubera i Jarosław Hampel rozstrzygnęli sprawę już po starcie, natomiast w kolejnym biegu duński kapitan wicemistrzów Polski upilnował rozpędzającego się Janusza Kołodzieja. Było 5:1, było również 4:2, dzięki czemu Motor wygrywał 32:28.

W czwartej serii Unię stać było na jeden zryw. W 11. biegu przebudził się w końcu Jason Doyle, a 1 punkt dorzucił jego rodak Jaimon Lidsey i zrobiło się 34:32 dla Motoru. To dawało jeszcze nadzieję gościom na pozytywny rezultat. Jednak szybko okazała się ona płonna – Wiktor Lampart i Maksym Drabik wygrali 5:1, a Mikkel Michelsen i Dominik Kubera 4:2. Przy wyniku 43:35 przyjezdni mogli jeszcze wyrwać remis, ale w ogólnym rozrachunku nic im to już nie dawało.

Zgodnie z przewidywaniami, zespół prowadzony przez Piotra Barona wytracił cały impet i nie postawił się zbytnio w biegach nominowanych. Dominik Kubera i Maksym Drabik poradzili sobie z Piotrem Pawlickim i Jaimonem Lidseyem. W ostatnim wyścigu nieco zamieszania zrobił Janusz Kołodziej, który po kiepskim starcie dogonił Jarosława Hampela i pognał do mety po „trójkę”. Ostatecznie Motor Lublin wygrał 51:39, a 100:80 w dwumeczu i zameldował się w półfinale play-off PGE Ekstraligi. Dla Fogo Unii Leszno ten sezon już się zakończył.

W pozostałych spotkaniach Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa rozbił u siebie Betard Spartę Wrocław 52:38 (98:82) i wyrzucił mistrzów kraju za burtę. „Szczęśliwym przegranym” ćwierćfinałów został za to For Nature Solutions Apator Toruń, który przegrał na wyjeździe z Moje Bermudy Stalą Gorzów 39:51 (85:95), ale zobaczymy go w kolejnej fazie walki o Drużynowe Mistrzostwo Polski.

===

Motor Lublin – Fogo Unia Leszno 51:39 (100:80)

Motor: 9. Jarosław Hampel 14+1 (2,3,3,2*,2,2), 10. Fraser Bowes 0 (-,-,-,-), 11. Maksym Drabik 6+3 (1*,w,1,0,2*,2*), 12. zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen 12+1 (0,3,2,3,3,1*), 14. Mateusz Cierniak 2+1 (1*,1,0), 15. Wiktor Lampart 5 (2,0,3), 16. Dominik Kubera 12 (3,1,1,3,1,3).

Unia: 1. Jason Doyle 5 (0,2,0,3), 2. Piotr Pawlicki 6+1 (2,1*,1,1,1), 3. David Bellego 8+1 (3,2*,3,0,0), 4. Jaimon Lidsey 7 (2,3,1,1,0), 5. Janusz Kołodziej 10+1 (1*,2,2,2,3), 6. Damian Ratajczak 3 (3,0,0), 7. Hubert Jabłoński 0 (0,0,0).

---

Bieg po biegu