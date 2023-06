Platinum Motor Lublin - ebut.pl Stal Gorzów 52:38 [zapis relacji na żywo/live]

Bieg 15: 3:3 (52:38)



Martin Vaculik 2

Bartosz Zmarzlik 3

Anders Thomsen 1

Jarosław Hampel 0

Świetnie wystartowała gorzowska para, jednak byli bezradni wobec ataku Bartosza Zmarzlika. Do walki włączał się także Jarosław Hampel, jednak został minięty przez Thomsena i ostatecznie przyjechał na ostatniej pozycji. Remis na zakończenie tego świetnego spotkania!

Bieg 14: 4:2 (49:35)



Fredrik Lindgren 3

Mathias Pollestad 0

Dominik Kubera 1

Oskar Fajfer 2

Już na starcie Lindgren pokazał rywalom do kogo będzie należało zwycięstwo w tym biegu. Niezwykle szybki był także Fajfer, w efekcie czego udało mu się przywieźć Kuberę za swoimi plecami. Ostatni przyjechał Pollestad. Gonitwa bez większej historii.

Bieg 13: 3:3 (45:33)



Dominik Kubera 0

Anders Thomsen 2

Bartosz Zmarzlik 3

Martin Vaculik 1

Świetny moment startowy gości. Wyszli na podwójne prowadzenie, jednak jednym manewrem obu minął Bartosz Zmarzlik. O punkt walczył ambitnie Dominik Kubera, jednak zabrakło mu prędkości, by ścigać dobrze dysponowaną doborową parę z Gorzowa.

Bieg 12: 2:4 (42:30)



Martin Vaculik (rezerwa taktyczna za Martina Pollestada) 3

Kacper Grzelak 0

Oskar Paluch (rezerwa taktyczna za Mateusza Bartkowiaka) 1

Jack Holder 2

Niesamowita gonitwa Jacka Holdera za Martinem Vaculikiem! Panowie walczyli niemalże na łokcie, jednak nie doszło do mijanki i to Vaculik świetnie wykorzystał szansę z rezerwy takycznej. Za ich plecami Paluch wygrał walkę z Grzelakiem.

Bieg 11: 5:1 (40:26)



Fredrik Lindgren 2

Oskar Fajfer 1

Jarosław Hampel 3

Anders Thomsen (rezerwa taktyczna za Szymona Woźniaka) 0

Fantastycznie ze startu ruszył Oskar Fajfer, który prowadził do drugiego łuku całą stawkę. Szybko jednak zabrał się za niego Hampel, a potem dołączył do niego Lindgren. Zaskakująco słabo po równaniu poradził sobie Thomsen, który przywiózł zero.

Bieg 10: 3:3 (35:25)



Oskar Paluch 0

Jack Holder 2

Anders Thomsen 3

Fredrik Lindgren 1

Świetnie wystartował i prowadził Jack Holder. Był jednak znacznie wolniejszy od Thomsena i Duńczyk wysforował się na pierwszą lokatę, której nie oddał do końca. Za ich plecami zażartą walkę o punkt toczyli Paluch i Lindgren. Kiedy wydawało się, że bieg zakończy się wygraną gości Szwed śmiałym manewrem prześcignął juniora rywala.

Bieg 9: 5:1 (32:22)



Jarosław Hampel 3

Szymon Woźniak w

Dominik Kubera 2

Mathias Pollestad 1

Bardzo pewna wygrana lubelskiej pary pod nieobecność Woźniaka. Pollestad nie był nawet blisko zbliżenia się do rywali. Zdawało się, że Kubera osiąga większą prędkość, jednak ostatecznie to kapitan Koziołków przywozi swoją pierwszą wygraną biegową w tym spotkaniu.

Okropny karambol. Zderzyli się ze sobą obaj żużlowcy Stali. Fatalnie to wyglądało. Zabrakło miejsca dla Woźniaka, który stracił panowanie nad motocyklem, po upadku Pollestad niemalże przejechał mu po kasku. Szymon Woźniak wykluczony z powtórki.

Bieg 8: 3:3 (27:21)



Martin Vaculik 2

Bartosz Zmarzlik 3

Oskar Fajfer 1

Mateusz Cierniak 0

Pełna kontrola Bartosz Zmarzlika od startu aż do mety. Wydawało się, że na trzecim łuku Cierniak wyprzedzi Fajfera, jednak to senior Stali był w tym starciu górą. Pomiędzy pierwszym, a drugim rajderem utworzyły się ogromne różnice.

Bieg 7: 4:2 (24:18)



Mateusz Bartkowiak 0

Dominik Kubera 3

Anders Thomsen 2

Jarosław Hampel 1

Nie najlepiej wystartował Anders Thomsen przez co Motor prowadził podwójnie. Kubera doskonale z tego skorzystał i w swoim stylu pewnie pomknął po "trójkę". Za jego plecami trwała walka na linii Thomsen-Hampel. Na ostatnim łuku Duńczyk dopiął swego i zmniejszył rozmiary porażki gorzowian.

Bieg 6: 3:3 (20:16)



Bartosz Zmarzlik 3

Mathias Pollestad 2

Kacper Grzelak 0

Szymon Woźniak 1

Sensacyjnie ze startu prowadził Pollestad. Nie miał jednak mocy, by obronić się przed Bartoszem Zmarzlikiem. Woźniak był na ostatniej pozycji, jednak ostatecznie prześcignął Grzelaka i gonitwa zakończyła się remisowo.

Bieg 5: 3:3 (17:13)



Jack Holder 1

Martin Vaculik 3

Fredrik Lindgren 2

Oskar Fajfer 0

Vaculik zdecydowanie najlepiej wyszedł spod taśmy i tym samym zamknął walkę o trzy oczka. Lindgren był bardzo szybki, dzięki czemu wyprzedził Holdera, jednak na Słowaka to było zbyt mało.

Bieg 4: 4:2 (14:10)



Mateusz Cierniak 3

Oskar Fajfer 2

Dominik Kubera 1

Oskar Paluch d

Druga wygrana Mateusza Cierniaka. Dominik Kubera nie wystartował najlepiej spod płotu i dał się założyć Oskarowi Fajferowi. Wydawało się, że wyprzedzi go na ostatnim łuku, jednak górą był zawodnik Stali. Defekt na starcie zanotował Oskar Paluch.

Bieg 3: 5:1 (10:8)



Anders Thomsen 1

Fredrik Lindgren 2

Mathias Pollestad 0

Bartosz Zmarzlik 3

Co za gonitwa mistrzów Polski! Start należał zdecydowanie do Andersa Thomsena. Na zmianę ścigali go Zmarzlik i Lindgren. Najpierw tej sztuki dokonał mistrz świata, a na kolejnym łuku Motor prowadził już podwójnie. Ostatecznie zwyciężył Polak, a drugi był Szwed, chociaż na kreskę wjechali niemalże równo.

Bieg 2: 4:2 (5:7)



Kacper Grzelak 1

Oskar Paluch 2

Mateusz Cierniak 3

Mateusz Bartkowiak 0

Szybka odpowiedź Motoru! Cierniak tradycyjnie już jechał w innej lidze niż reszta stawki. Grzelak miał dobry moment startowy i próbował ścigać Palucha, jednak ostatecznie musiał jeszcze oglądać się na Bartkowiaka. Pierwsza wygrana biegowa żużlowców Motoru.

Bieg 1: 1:5



Szymon Woźniak 2

Jarosław Hampel 1

Martin Vaculik 3

Jack Holder 0

Piorunujące otwarcie Gorzowa! Vaculik zmierzył się z Hampelem na pierwszym łuku, jednak szybszy był Słowak. Chwilę później Woźniak dołączył do kolegi z pary, wyprzedzając kapitana Koziołków. Jack Holder nie liczył się kompletnie w tej gonitwie.

20:30 Wkrótce rozpoczniemy ściganie! Już niedługo żużlowcy wyjadą na start pierwszego biegu.

20:25 Pojedziemy według drugiego zestawu pól startowych

20:23 Gromkie przywitanie, powracającego do składu Dominika Kubery

20:18 Rozpoczyna się prezentacja zawodników.

20:03 Rozpoczęła się próba toru. Gospodarze na sprawdzenie nawierzchni wysłali Fredrik Lindgrena i Mateusza Cierniaka, a goście Szymona Woźniaka i Andersa Thomsena

19:35 Potwierdza się informacja na, którą czekali wszyscy kibice Motoru. Do składu powraca Dominik Kubera!

Awizowane składy:

Platinum Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel 10. Dominik Kubera 11. Jack Holder 12. Fredrik Lindgren 13. Bartosz ZMarzlik 14. Mateusz Cierniak 15. Kacper Grzelak 16. Bartosz Bańbor

e-but.pl Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak 2. Mathias Pollestad 3. Martin Vaculik 4. Oskar Fajfer 5. Anders Thomsen 6. Oskar Paluch 7. Mateusz Bartkowiak 8. Wiktor Jasiński