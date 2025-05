W marcu 2025 roku w Lublinie urodziła się Hania – pierwsze dziecko poczęte dzięki rządowemu programowi in vitro realizowanemu w klinice Gyncentrum. Dziewczynka przyszła na świat na przełomie 37. i 38. tygodnia ciąży. Choć to kolejne dziecko w Lublinie urodzone dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego, jest to pierwsze narodzone w ramach nowego programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Hania dołączyła do grona dzieci, których pojawienie się na świecie było możliwe dzięki wsparciu publicznemu. Niedługo wcześniej w Lublinie urodził się Staś – chłopiec poczęty w ramach miejskiego programu in vitro. To dwa przypadki pokazujące, że zarówno lokalne, jak i krajowe programy w zakresie leczenia niepłodności przynoszą pierwsze efekty.

– Narodziny Hani to ważny krok w rozwoju nowoczesnej, powszechnie dostępnej opieki reprodukcyjnej w Polsce. Jako lekarz bezpośrednio zaangażowany w ten proces, odczuwam ogromną satysfakcję zawodową, jednak z pełną odpowiedzialnością podkreślam, że sukces ten był możliwy dzięki ścisłej, wieloetapowej współpracy całego zespołu medycznego oraz determinacji naszych pacjentów. To nie tylko udane leczenie, lecz także dowód na realny wpływ wsparcia publicznego na poprawę jakości życia rodzin dotkniętych problemem niepłodności – mówi dr hab. Monika Abramiuk, lekarka, która opiekowała się mamą Hani.

Do tej pory w ramach rządowego programu realizowanego przez kliniki Gyncentrum potwierdzono łącznie 646 ciąż. Przypadek Hani to pierwszy udokumentowany poród w tej grupie w Lublinie. To także kolejny sygnał, że rządowy system wsparcia działa i daje konkretne rezultaty, zapewniają pracownicy kliniki.

W marcu Lublin świętował również narodziny Stasia – chłopca poczętego dzięki wcześniejszemu miejskiemu programowi in vitro. Jego procedura zapłodnienia odbyła się latem 2024 roku. Program miejski trwał od czerwca 2023 do czerwca 2024 roku i objął wiele par borykających się z problemem niepłodności.

Klinika zapewnia, że celem programu – zarówno miejskiego, jak i rządowego – jest zwiększenie dostępności nowoczesnych metod leczenia niepłodności. Dla wielu par to szansa, która wcześniej była poza ich zasięgiem.