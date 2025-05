Ciekawe i nietypowe kierunki na wczasy

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Budapeszt? A może Wiedeń albo Praga? Dla spragnionych zwiedzania europejskich miast polecam jednak Włochy. To kraj o fenomenalnej kuchni, która znacznie różni się w zależności od regionu. Pełen atrakcji i zabytków do podziwiania. Kultura inna niż wszystkie, ciekawy styl życia połączony z włoskim temperamentem. Planując podróż do słonecznej Italii, dobrym pomysłem będzie przeznaczenie przynajmniej dwa dni na zwiedzanie Rzymu i Watykanu. Atrakcje, takie jak Koloseum, Forum Romanum, Panteon, Bazylika św. Piotra, Zamek Świętego Anioła, Fontanna di Trevi, Hiszpańskie Schody, Galeria Borghese to dopiero przystawka wśród wielu miejsc, jakie ma dla nas do zaoferowania włoska stolica. Warto odwiedzić także Wenecję, Padwę czy Florencję. Włochy potrafią nas zaskoczyć swoim urokiem dosłownie wszędzie. Nawet w niewielkich miejscowościach możemy niespodziewanie natrafić na starożytny zamek czy ruiny. Spacery w miastach zawsze doprowadzą nas do jakiegoś ciekawego odkrycia. Do Włoch najlepiej wybrać się poza miesiącami wakacyjnymi ze względu wszechobecne tłumy ludzi. Jeśli będzie nam za gorąco i poczujemy się jak w reklamie popularnej herbaty („Antonio, fa caldo!”), to ulgę przyniosą nam tradycyjne włoskie lody przy Fontannie di Trevi lub łyk zimnego piwa w jednej z tysięcy malowniczych uliczek. Jeśli planujemy podróż z dziećmi, to polecam przeznaczyć jeden dzień na któryś z parków rozrywki: Gardaland przy jeziorze Garda (niedaleko Werony), Mirabilandia przy Rawennie lub położony niedaleko Rzymu MagicLand.