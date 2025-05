Biznes gastro bez filtra: Jak nie rozjechać food costu w małej restauracji?

Krótko mówiąc: food cost to życie lub śmierć twojej restauracji

Food cost to procent kosztów surowca w cenie finalnej dania. Kontrola tego wskaźnika bezpośrednio wpływa na zyski restauracji. By go skutecznie kontrolować:

Stwórz dokładne receptury i trzymaj się ich

Ogranicz menu do pozycji, które się sprzedają

Rób regularną inwentaryzację

Zwalczaj marnowanie produktów

Negocjuj z dostawcami

Aktualizuj ceny, gdy rosną koszty

Food cost - straszak restauratorów

Food cost to nie rocket science, choć czasem wydaje się równie skomplikowany. To po prostu procent, który mówi ci, ile wydajesz na produkty w stosunku do ceny finalnej dania.

Wiem, że dla wielu właścicieli to jak czarna magia — "wrzucamy składniki, wychodzi jedzenie, ludzie płacą, coś zostaje". Tylko że potem przychodzi koniec miesiąca i okazuje się, że zostało tyle co nic.

Zacznij od receptur

Nie musisz mieć systemu za milion złotych. Wystarczy zwykły arkusz, gdzie rozpiszesz:

Dokładną wagę każdego składnika

Koszt jednostkowy

Koszt całego dania

Cenę sprzedaży

Pamiętasz ten moment, gdy złapałaś szefa, jak "na oko" odmierzał trufle do risotto? No właśnie. Jeśli nie masz zapisanych receptur, to wyrzucasz pieniądze w błoto.

Zmniejsz menu, zmniejsz straty