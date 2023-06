Platinum Motor Lublin - For Nature Solutions KS Apator Toruń [relacja na żywo/live]

Bieg 15 (powtórka): 3:3 (59:31)



Znalazł nieprawdopodobną prędkość w końcówce tego meczu Sajfutdinow! Motor jechał na 5:1, jednak szybko Rosjanin wyprzedził całą stawkę. Cierniaka wyprzedził jeszcze Przedpełski, ale juniorski junior odbił remis biegowy.

Bieg 15: 3:3 (59:31)



Jack Holder 2

Paweł Przedpełski 0

Mateusz Cierniak (rezerwa zwykła za Bartosz Zmarzlika) 1

Emil Sajfutdinow 3

Nierówny start maszyny startowej. Pojedziemy jeszcze raz w pełnym składzie. To już drugi błąd maszyny! Będziemy mieli kolejną powtórkę, coś niesamowitego!

Bieg 14: 5:1 (56:28)



Patryk Dudek 0

Jarosław Hampel 3

Robert Lambert 1

Fredrik Lindgren 2

Kolejna podwójna wygrana lubelskiej pary! Tym razem świetny start Hampela, który zostawił za plecami resztę stawki. Drugi był Lambert, ale szybko zabrał się za niego Lindgren. Pięć do jednego!

Czekamy na obsadę ostatnich biegów.

Bieg 13: 4:2 (51:27)



Mateusz Cierniak (rezerwa zwykła za Anttiego Vuolasa) 1

Emil Sajtudinow 2

Bartosz Zmarzlik 3

Robert Lambert 0

Niebywały Zmarzlik! Trzykrotny mistrz świata długo jechał za Sajfutdinowem, jednak brawurowym manewrem minął Rosjanina. W walce o punkt Cierniak lepszy od Lamberta, choć panowie wymieniali się pozycjami kilkukrotnie. Najlepszy bieg dnia!

Bieg 12: 4:2 (47:25)



Paweł Przedpełski 2

Bartosz Bańbor 1

Mateusz Affelt 0

Jack Holder 3

Ogromne odstępy pomiędzy żużlowcami. Walka toczyła się tylko o jeden punkt, jednak Affelt dostał ogromne pokłady szprycy. Zniechęciło go to do dalszego ścigania i kolejne "oczko" kompletuje Bartosz Bańbor.

Bieg 11: 2:4 (43:23)



Fredrik Lindgren 2

Emil Sajfutdinow (rezerwa taktyczna za Wiktora Lamparta) 3

Jarosław Hampel 0

Patryk Dudek 1

Wydawało się, że ruszał się Emil Sajfutdinow na starcie! Sędzia nie przerywa jednak biegu, a Rosjanin wygrywa z ogromną przewagą. Za jego plecami dojechał Lindgren, a trzeci był Dudek. Pierwsza wygrana Apatora.

Bieg 10: 3:3 (41:19)



Mateusz Affelt (rezerwa taktyczna za Oliwiera Rumińskiego) 0

Jack Holder 2

Emil Sajtufdinow 3

Fredrik Lindgren 1

Pierwsza wygrana indywidualna torunian. Świetny start zanotował Holder. Niestety, na drugim okrążeniu minął go Sajftudinow i mamy trzeci remis w tym spotkaniu.

Bieg 9: 3:3 (38:16)



Jarosław Hampel 3

Patryk Dudek 1

Antti Vuolas 0

Paweł Przedpełski 2

Drugi remis dzisiejszego spotkania. Hampel poza konkurencją dla Torunian. O jeden punkt ambitnie walczył Vuolas z Dudkiem. Wydawało się nawet, ze minie Polaka, jednak "Duzers" zablokował atak Fina.

Bieg 8: 5:1 (35:13)



Robert Lambert 1

Bartosz Zmarzlik 3

Wiktor Lampart 0

Mateusz Cierniak 2

Nieprawdopodobny start lubelskiej pary! Już na pierwszym łuku Zmarzlik był daleko przed konkurencją. Drugi był Lambert, ale Cierniak jest dziś niesamowicie szybki i nie dał szans Brytyjczykowi! Apator nadal czeka na jakąkolwiek wygraną biegową!

Bieg 7: 4:2 (30:12)



Mateusz Affelt d

Antti Vuolas 1

Emil Sajfutdinow 2

Jarosław Hampel 3

Ależ ściganie do ostatnich metrów! Najlepiej wystartował Jarosław Hampel, jednak cały bieg ścigał go Sajfutdinow. Wspólnie wpadli na kreskę, jednak minimalnie lepszy był popularny "Mały". Vuolas z kolejnym punktem.

Bieg 6: 3:3 (26:10)



Bartosz Zmarzlik 3

Paweł Przedpełski 2

Bartosz Bańbor 0

Patryk Dudek 1

Rywalizację w tym biegu na drugim łuku zakończył Zmarzlik, odpierając atak Dudka. Później jechał już sam ze sobą. Na trasie torunianie ścigali się między sobą, a z tej walki zwycięsko wyszedł Przedpełski. Bańbor daleko za konkurencją.

Bieg 5: 5:1 (23:7)



Jack Holder 3

Robert Lambert 1

Fredrik Lindgren 2

Wiktor Lampart 0

Ależ pomknął ze startu Holder! Miał zdecydowanie najlepszy moment startowy i objął prowadzenie. Tuż za nim jechał Robert Lambert, jednak na drugim okrążeniu wyprzedził go Lambert. Szwed szybko odbił pozycję, Koziołki ustawiły się w parę i prowadzą już szesnastoma oczkami!

Bieg 4: 4:2 (18:6)



Mateusz Cierniak 3

Wiktor Lampart 2

Antti Vuolas 1

Oskar Rumiński 0

Prawdziwy popis Cierniaka! Wydawało się, że bardzo szybka jest także maszyna Wiktora Lamparta. Mimo wszystko powracający na swój dawny domowy tor Lampart nie był w stanie złapać mistrza świata juniorów. Pierwszy punkt w ekstralidze Anttiego Vuolasa, który także ścigał seniora Torunia!

Bieg 3: 4:2 (14:4)



Emil Sajfutdinow 2

Fredrik Lindgren 1

Paweł Przedpełski 0

Bartosz Zmarzlik 3

Kolejna wygrana Motoru. Tym razem zaczęło się świetnie dla gości! Jechali nawet na podwójne zwycięstwo. Jednym manewrem obu żużlowców Aniołów pogodził fantastyczny Zmarzlik. Chwilę później Lindgren prześcignął jeszcze Przedpełskiego i skończyło się 4:2.

Bieg 2: 5:1 (10:2)



Bartosz Bańbor 2

Oskar Rumiński 0

Mateusz Cierniak 3

Mateusz Affelt 1

Drugi potęzny cios od mistrza Polski! Tym razem, zgodnie z oczekiwaniami, Cierniak jechał w swojej lidze od startu. Bańbor szybko do niego dołączył i pomimo ofensywy Affelta przywozi drugą podwójną wygraną Koziołków!

Bieg 1: 5:1



Patryk Dudek 0

Jarosław Hampel 2

Robert Lambert 1

Jack Holder 3

Fantastyczne otwarcie Koziołków! Najlepiej z czwartego pola ruszył Jack Holder, szybko dołączył do niego Jarosław Hampel i było 5:1. Próbował ścigać Hampela Robert Lambert, jednak świetnie bronił się kapitan żółto-niebieskich.

19:15 Pojedziemy według pierwszego zestawu startowego.

19:07 Arbitrem dzisiejszego spotkania pan Krzysztof Mejze.

19:04 Rozpoczęła się prezentacja.

18:48 W dzisiejszym spotkaniu swoją szansę otrzyma Antti Vuolas. Fin jest wyznaczony do jazdy pod numerem 10. Czekamy jeszcze na rozdysponowanie numerów 8 i 16 w obydwu zespołach.

18:47 Goście z kolei desygnowali Roberta Lamberta i Pawła Przedpełskiego.

18:45 Na próbę toru wyjechali Bartosz Zmarzlik i Mateusz Cierniak.

18:32 Piękna pogoda w Lublinie. Na niebie niemalże nie widać chmur. Wydaje się, że zawody są niezagrożone.

Awizowane składy:

Platinum Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel 10. Antti Vuolas 11. Jack Holder 12. Fredrik Lindgren 13. Bartosz Zmarzlik 14. Mateusz Cierniak 15. Bartosz Bańbor

For Nature Solutions KS Apator Toruń: 1. Patryk Dudek 2. Paweł Przedpełski 3. Robert Lambert 4. Wiktor Lampart 5. Emil Sajfutdinow 6. Oskar Rumiński 7. Mateusz Affelt