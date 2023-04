Platinum Motor Lublin sprawdzi się w Zielonej Górze

Terminal kolejowy w Hrubieszowie zablokowany przez AGROUnię

Kółka Rolnicze odwołały protest w Dorohusku, Agrounia nie odpuszcza. Około 200 rolników z tej organizacji blokuje drogę dojazdową do granicznego przejścia kolejowego. Jest to początek akcji protestacyjnej, która rozpoczęła się o 10 rano w środę i potrwa przez 7 dni, do 19 kwietnia.