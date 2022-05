Dla przyszłych lekarzy i psychologów. Czym kusi Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelnia zaprasza w godzinach 9-14 do Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4, gdzie odbędzie się piknik edukacyjny. W programie są warsztaty dla młodzieży, m.in. z szycia, USG i gipsowania, samobadania piersi czy analizy składu ciała.

– Wszystkie nasze wydziały będą prezentowały realizowane kierunki w formie bardzo aktywnych działań, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Będzie można się spotkać z nauczycielami akademickimi, ze studentami – mówi Anna Gosik, dyrektor Centrum Edukacji Medycznej.

Będą też wycieczki po kampusie, każdego dnia o godzinie 10 i 14. Wszyscy ci, którzy nie mogą dotrzeć na ulicę Chodźki mogą skorzystać z części zdalnej dni otwartych, która będzie się odbywać w czwartek i piątek (godz. 16-19) na Facebooku Grupy Informacyjnej BLASK Uniwersytetu Medycznego.

Podczas dni otwartych uczelnia zainauguruje też Medyczne Forum Edukacyjne.

To inicjatywa, która ma na celu popularyzację nauki wśród licealistów. W programie są zajęcia z wykładowcami w ramach trzech bloków tematycznych: biologicznym, chemicznym i medycznym. Zajęcia zaplanowano na przyszły rok szkolny. Ale już podczas dni otwartych odbędą się zawody symulacyjne, w których weźmie udział 11 drużyn szkolnych. Najpierw przejdą test, a trzy najlepsze drużyny przejdą do etapu praktycznego, gdzie otrzymają symulowane zadanie do wykonania. Może to być np. wypadek na klatce schodowej.

– Drużyna musi zareagować i odpowiednio znaleźć się w tej sytuacji – mówi Joanna Tęsna z Centrum Edukacji Medycznej.

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska podkreśla, że bardzo wielu polskich studentów uczelni pochodzi spoza województwa lubelskiego. Chwalił doskonałą komunikację ze studentami i pracę uczelni na wielu polach, począwszy już od zajęć organizowanych specjalnie dla przedszkolaków. – Ja jako małe dziecko biegałem po zakładzie anatomii, w którym pracował mój tata i też nie mogłem się nadziwić jakie ciekawe eksponaty tam są – uśmiecha się prof. Załuska.

Chwali też samych studentów: – Byłem dumny, kiedy kilka lat temu jeszcze jako dziekan, wręczałem dyplom naszemu studentowi z II roku ratownictwa medycznego, który poprowadził akcję reanimacyjną przy ciężkim wypadku samochodowym. List z podziękowaniem ze strony rodziny był dowodem na to, że robimy coś, co ma sens – dodał Załuska.

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studiuje obecnie około 7 tysięcy studentów, z czego ponad tysiąc jest z około 50 krajów świata. Nowością w tegorocznej rekrutacji są studia na kierunku psychologia kliniczna.