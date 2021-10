Inauguracja roku na Uniwersytecie Medycznym. Minister Czarnek przyjechał z czekiem [zdjęcia]

W nadchodzącym semestrze nauka u medyków będzie odbywała się hybrydowo. Wszystkie zajęcia praktyczne, ćwiczenia i seminaria będą organizowane w sposób tradycyjny, zaś wykłady w formie zdalnej. Warto jednak podkreślić, że o ile na większości uczelni w kraju studenci dopiero teraz wracają w uczelniane mury po półtorarocznej przerwie, to Uniwersytet Medyczny na taki ruch zdecydował się jako jeden z pierwszych w kraju, pod koniec ubiegłego roku

- Od samego początku pandemii podchodzimy do sytuacji z należytą powagą. Zajęcia dydaktyczne, które prowadziliśmy w trybie hybrydowym, były sprawdzianem z odpowiedzialności zarówno ze strony nauczycieli akademickich, jak studentów, którzy z godną podziwu starannością angażowali się w udział w wykładach i seminariach. Ten niełatwy egzamin zdaliśmy z najwyższą oceną – mówił prof. Wojciech Załuska, rektor uczelni.

- Uniwersytet Medyczny w ostatnich dwóch dekadach jest chyba największym inwestorem w Lublinie. Rozwój uczelni jest faktem, widzimy go niemal w każdym miejscu w naszym mieście i ta hala jest tego przykładem. I w ten rozwój będziemy się dalej angażować – podkreślał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który na uroczystość przyjechał z czekiem na 1 mln 350 tys. zł na badanie naukowe.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do przedstawicieli środowiska naukowego.

- Jesteśmy już właściwie w trakcie czwartej fali pandemii, która rozwija się między innymi tutaj (w woj. lubelskim – przyp. aut.) dlatego, że poziom szczepień i odpowiedzialności za drugą osobę nie należy do najwyższych w kraju. Trzeba sobie powiedzieć, że powinniśmy to odebrać jako wyzwanie z zakresu krzewienia edukacji, pokazywania faktów i rzetelnej wiedzy opartej na badaniach, która musi zmierzyć się z zaściankiem. Jego wyrazem jest brak zaufania do nauki i autorytetów medycznych – mówił minister.

Od 1 października naukę na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Medycznym rozpoczęło ok. 1600 osób. W sumie w uczelni kształci się ok. 7 tys. studentów.