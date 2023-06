Lubelska uczelnia w piątek świętuje. Studenci też

Statuetka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Laureatem tej nagrody zostali ksiądz profesor Stanisław Janeczek oraz doktor Anna Starościc. Oboje zostali uhonorowani za przygotowanie wielotomowej serii „Dydaktyka Filozofii”.

- Nagroda jest piękna i wyjątkowa. Razem z panią doktor Anną Starościc, jesteśmy szczęśliwi, że kapituła tej nagrody uznała je jako dzieło oddające ideały humanizmu chrześcijańskiego. Dla nas to ogromne wyróżnienie i komplement - mówił ks. prof. Stanisław Janeczek, były dziekan Filozofii KUL.

- Dzisiejsza promocja doktorska to ukoronowanie wielu lat pracy, zarówno państwa jak również wiele lat pracy doktorów, recenzentów i tych, którzy uczestniczyli w procesie prowadzenia studiów doktoranckich. To sukces, który ma wielu ojców. Cieszymy się, że wybrzmi to w naszym spotkaniu. Przy tej przysiędze doktorskiej będziecie ślubować będziecie bronić dobrego imienia Alma Mater. Od tego momentu wchodzicie w świat nauki. Promocja doktorka to zaślubiny z nauką - mówił do zgromadzonych na uroczystości ks. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Święto Patronalne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obchodzone jest od 1920 roku.