Zaczęli najpiękniejszy okres w życiu. Rektor wspominał co na studiach robił podczas wakacji

– Życzę wam aby zawody zaufania publicznego, które wybraliście: farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, kosmetologa, okazały się trafnym wyborem, waszym powołaniem. Abyście wykorzystali tą wielką szansę jaką jest niesienie pomocy chorym i potrzebującym. Życzę wam, aby studia były najpiękniejszym okresem w waszym życiu – powiedziała prof. Grażyna Biała, dziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Przemawiając do studentów I roku rektor prof. Wojciech Załuska przypomniał swoje początki na studiach na kierunku lekarskim na lubelskiej Akademii Medycznej i ówczesne kontakty z pracownikami z dziekanatu.

– Pamiętam jak pani śp. Klimkowa mówi: no co Wojtuś, masz co robić w wakacje? To pojedziesz na kolonie zakładów mięsnych, będziesz tam asystentem medycznym. Ja mówię: a co tam będzie? A ona: schabowy codziennie. Takie były czasy – uśmiechał się prof. Wojciech Załuska.

Studenci po złożonym ślubowaniu zapoznali się także z działalnością kół naukowych i studenckich organizacji działających w Uniwersytecie Medycznym. A niektórzy już nawet w trakcie uroczystości czytali skrypty. Bo pierwsze kolokwia lada dzień.