Będą biegać od świtu do zmierzchu

Stowarzyszenie „Biegający Świdnik” zaprasza do udziału w akcji biegowej „Od świtu do zmierzchu”. Co to oznacza? Że uczestnicy rozpoczną bieganie równo ze wschodem słońca i zakończą ją gdy zapadnie zmierzch.

Impreza odbędzie się w niedzielę (7 kwietnia) około godziny 5.50 (wschód słońca) i zakończy około 19 (zachód).

Ale spokojnie, to nie jest tylko spotkanie dla biegaczy. Udział mogą wziąć także osoby uprawiające slow jogging, nording walking, spacer. Każda forma uprawiania sportu jest dozwolona.

O godzinie 14 zaplanowany jest odpoczynek i integracyjne ognisko.

Uczestnicy imprezy spotykają się przed świtem w lesie Rejkowizna. Zbiórka przy placu ogniskowym Soboniówka, uczestnicy będą biegać pętle ścieżką edukacyjną.