Ktoś pociął nożem rękawy z kukurydzą. Rolnik ściga sprawców

Pan Daniel z miejscowości Trawniki stosuje technologię magazynowania kukurydzy w rękawach. Ma w nich ponad 2 tys. ton ziarna.

– Pod koniec listopada sprawca zniszczył nam osiem rękawów. Trzy z nich były zniszczone całkowicie. Wysypało się z nich na śnieg ok. 900 ton ziarna– opowiada nam rolnik. A kolejne dwa zostały pocięte tak, że wymagają przepakowania.

– Trzy pozostałe zostały pokłute nożem na całej długości co 20 centymetrów– denerwuje się pan Daniel. Zauważył to kilka dni temu i powiadomił policję. – Zastanawia mnie, czy to ma coś wspólnego z tym, że zniszczeń dokonano mniej więcej w tym samym czasie, gdy opublikowano informacje o dewastacji 100 rękawów w firmie Matejka w innej części Polski– zauważa rolnik, który szacuje swoje straty na kilkaset tysięcy złotych.

– Takie patologiczne czyny na tak wielką kwotę należy ścigać, by nie powtórzyły się u kogoś innego– uważa pan Daniel. Apeluje też do osób, które mogą wiedzieć coś na ten temat o kontakt (501069460).