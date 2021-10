Leje się i sypie. Mieszkańcy w sądzie chcą wywalczyć pieniądze od dewelopera

– Ta część garażu jest najbardziej zalana, proszę popatrzeć widać którędy woda płynie – pokazuje zacieki na ścianach podziemnego garażu Ireneusz Szutko ze Wspólnoty Mieszkaniowej „Polesie 4”, która zarządza blokami przy ul. Ratajczaka 9 i 9A oraz 11 i 11 A. – Tak jest przy każdych nieco większym deszczu. Nad garażami są ogródki, gdyby została wykonana poprawnie izolacja, a tak się nie stało, to do takich sytuacji by nie dochodziło. I dodaje: – Usterek i wad na tych budynkach jest dużo więcej.

Budowa wspomnianych bloków przy ul. Ratajczaka zakończyła się jesienią 2008 r. – A już w 2011 r. po zimie zaczęły wychodzić pierwsze wady i usterki, pojawiły się pierwsze reklamacje – opowiada Ireneuszy Szutko. – Informowaliśmy o wszystkim wielokrotnie dewelopera, ale nie doszło do właściwego i całościowego usunięcia tych wad.

Sprawa trafiła do sądu. Biegły sądowy z zakresu budownictwa lądowego, wodnego i melioracji, który wydał opinię w tej sprawie nie pozostawił żadnych złudzeń. „Przeprowadzona analiza dokumentacji projektowej, opinii Laboratorium Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (wykonana na zlecenie wspólnoty) oraz przeprowadzone oględziny potwierdzają następujące niezgodności z projektem” – czytamy w opinii biegłego sądowego z 2017 r. Chodzi m.in. o zielone tarasy, które okazały się „niezgodne z projektem oraz sztuką budowlaną”. Mimo napraw sytuacja się nie poprawiła: „system odwodniania tarasów jest wykonany niewłaściciwie”.

Zastrzeżenia są też do wykonania ścian zewnętrznych podziemia garaży. „Oględziny nie wykazały wykonania izolacji termicznej, a wykonane izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian garaży 9/9A i 11/11A są nieszczelne”.