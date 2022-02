Lokatorom zimno. A zmiana sposobu ogrzewania spowodowała jeszcze większy wzrost zużycia energii

– Pod koniec ubiegłego roku administrator przekazał nam, że trzeba zabrać wszystkie rzeczy z klatki schodowej – opowiada pani Ewa, która mieszka w bloku socjalnym przy ul. Krępieckiej w Świdniku. – Tymczasem okazało się, że klatki mają być malowane pierwszy raz bodajże od 20 lat. Administrator wymienił dotychczasowe grzejniki na kurtyny powietrzne. I jest problem.

Zdaniem naszej rozmówczyni, efekt jest taki, że na klatce jest niższa temperatura. – Na razie jest w miarę ciepło na dworze, ale zima przecież jeszcze się nie skończyła. Co, jak przyjdą mrozy? Drzwi wejściowe do bloku się nie domykają. Na klatce zimno jest już teraz. Zamontowana kurtyna działa chwilę, po czym się wyłącza. Mierzyliśmy temperaturę i było 12 stopni C. To dużo mniej niż było wcześniej. Proszę mi uwierzyć, że jak temperatura powietrza będzie na minusie, to u nas będzie naprawdę zimno. Boję się, że znowu na ścianie w pokoju, od strony klatki schodowej pojawi się grzyb. Już miałam taką sytuację w przeszłości – mówi pani Ewa.

– Ciągnie od dołu przez drzwi. Trzeba będzie bardziej grzać w mieszkaniu, żeby było ciepło – dodaje kolejna z mieszkanek.

Tymczasem mieszkańcy parterowego budynku mają w mieszkaniach grzejniki elektryczne. – Wszystko mamy na prąd i ogrzewanie i ciepłą wodę, bo są bojlery – żali się pani Ewa i pokazuje rachunki, blisko 480 zł za 2 miesiące. – Do tego muszę wydać jeszcze ok. 300 zł na leki. A gdzie pieniądze na życie, jedzenie i resztę rachunków? Już dwa razy nie miałam prądu, bo nie miałam za co zapłacić rachunków. Wieczorami siedzę przy małej lampce, żeby było taniej, a i tak płacę jak za zboże.

– To są przecież mieszkania dla mniej zamożnych ludzi – podkreśla pani Anna, która także narzeka na wysokie rachunki za prąd. – Kiedyś płaciłam 84 zł za miesiąc, teraz 150 zł. Utrzymuję się za nieco ponad tysiąc złotych miesięcznie, czasem sama nie wiem, czy mam iść do apteki wykupić leki, czy kupić coś do jedzenia, a jeszcze kredyt spłacam. Ostatnio znowu pożyczałam, żeby zapłacić za rachunek.