Na cyberbezpieczeństwie znają się jak mało kto. Sukcesy uczniów świdnickiego Bronka

Na Łagoźnego i Herezę, którzy wraz z trzema innymi uczniami I LO: Jakubem Trześniakiem (3i), Wojtkiem Nóżką oraz Bartkiem Sawczuk (1i) nie było też mocnych w drugiej edycji Silesian CYBERhackathon. Konkurs organizowany był przez Politechnikę Śląską i polegał na wypracowaniu rozwiązania dotyczącego jednej z kategorii: bezpieczeństwo pracowników w zakładach przemysłowych, ochrona środowiska, zarządzanie infrastrukturą IT/OT, automatyzacja i monitorowanie cyberbezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, zastosowanie technologii kognitywnych w przemyśle i wykorzystanie platformy Cisco Packet Tracer.

Projekt Cyber.Mil Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne Technologie Informatyczne realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Świdniku od trzech lat. W ramach zajęć uczniowie realizują matematykę, informatykę i język angielski na poziomie rozszerzonym, oprócz tego pod opieką pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej uczą się między innymi podstaw programowania i algorytmizacji, robotyki i kryptologii, a także etycznego hackowania. Dodatkowo w czasie wakacji podczas tygodniowych obozów naukowych poznają polskie uczelnie wojskowe takie jak: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pod opieką żołnierzy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej biorą też udział w warsztatach wojskowych z zakresu szkolenia medycznego, musztry, nauki rozkładania i składania broni oraz obsługi radiostacji i komunikacji.

– Klasa CyberMil to jedna z najnowocześniejszych inicjatyw edukacyjnych szkolnictwa ponadpodstawowego w naszym regionie – podkreśla dyrektor I Liceum Tomasz Król i dodaje, że nie tylko dostarcza wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i technologii informatycznych, ale także stawia uczniom wyzwania, aby stali się liderami cyfrowej przyszłości. Jednym z kluczowych elementów tej inicjatywy jest niewątpliwie rozbudowana, nowoczesna pracownia informatyczna, wyposażona w superszybkie komputery, które pozwalają uczniom na przeprowadzenie nawet najbardziej zaawansowanych analiz i symulacji. Każdy z tych komputerów to prawdziwe centrum obliczeniowe, które umożliwia uczniom eksperymentowanie z różnymi technologiami, programami i aplikacjami, przygotowując ich do wyzwań, jakie stawia przed nimi przyszłość informatyczna.

– Każdy uczeń w klasie CyberMil ma swój własny zestaw do robotyki i elektroniki, który pozwala mu eksperymentować z budową i programowaniem różnorodnych urządzeń, od prostych robotów po bardziej zaawansowane systemy automatyzacji. Dodatkowo, każdy uczeń ma dostęp do własnego serwera do konfiguracji, co umożliwia mu praktyczne zdobycie doświadczenia w administrowaniu systemami oraz zarządzaniu sieciami komputerowymi – dodaje nauczyciel informatyki w I LO Łukasz Run. To on także zachęca licealistów do udziału w konkursach informatycznych, programistycznych oraz hackathonach.