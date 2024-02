PiS nie wystawi kandydata na burmistrza. Na Świdnik ma inny plan

Wiceburmistrz poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawia swojego kandydata w wyborach.- Komitet będzie mój, co ogłoszę jutro. Prawdopodobnie z PiS na listach do rady miasta znajdą się 2 osoby na 29 możliwych – napisał do nas Marcin Domowski, dodając że PiS popiera jego kandydaturę, tak jak Projekt Świdnik, Wspólnota Świdnicka i Solidarność.

Przypomnijmy. Dziś przed południem kandydatkę na burmistrza Świdnika, zaprezentował Komitet Wyborczy Wyborców "Koalicja 15 Października”, który skupia środowiska będące w opozycji do obecnej władzy w mieście i powiecie. Została nią Edyta Lipniowiecka, od 10 laty radna, najpierw w mieście, a obecnie w powiecie. Jest pierwszą kobietą, która zdecydowała się kandydować na ten urząd i jednocześnie pierwszą kandydatką, która reprezentuje komitet, w którym znaleźli się przedstawiciele dotychczasowej opozycji w mieście i w powiecie z ugrupowań: lokalnego Świdnik Wspólna Sprawa, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 Szymona Hołowni.

