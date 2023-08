Reanimacja nic nie dała. 41-latek nie przeżył wypadku

Do zdarzenia doszło dzisiaj ok. godz. 2 w nocy. Przez wieś w powiecie świdnickim jechała fordem 43-letnia mieszkanka Krasnegostawu. Kobieta nie zdążyła zareagować, gdy nagle z pobocza na jezdnię wbiegł człowiek. Doszło do potrącenia pieszego.

Na miejsce dotarła policja i pogotowie. Podjęto reanimację, ale okazała się nieskuteczna. 41-letni mieszkaniec gminy Piaski zmarł.

Kierująca autem była trzeźwa. Policjanci pracują jeszcze nad odtworzeniem dokładnego przebiegu i okoliczności wypadku.