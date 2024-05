Startuje sezon na pływanie pod chmurką

Na zewnątrz pływać będzie można codziennie, w godzinach 9-20. - Do dyspozycji dla naszych gości jak zwykle będzie: basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami, masażerami, siatką wspinaczkową. Ale też basen pływacki oraz brodzik dla dzieci z wodnym placem zabaw- mówi Agnieszka Nowak-Szpura, dyrektor kompleksu.

Jeśli nie pływanie, to miejsce oferuje też inne atrakcje, m.in. tężnię solankową, ściankę boulderingową czy park linowy.

- 1 czerwca planowane są dodatkowe atrakcje dla najmłodszych np. dmuchane zjeżdżalnie i place zabaw, animacje z nagrodami oraz park linowy. To wszystko będzie dostępne bezpłatnie- zapowiada Nowak-Szpura. Za wejście na basen zewnętrzny dorośli zapłacą 25 zł. A całodniowy wstęp to wydatek 35 zł. Z kolei, za bilet typu open do wszystkich stref kompleksu kosztuje 90 zł (całodniowy). Na miejscu można wykupić leżak.

Park Avia to jedna z największych i najkosztowniejszych inwestycji w historii Świdnika za ponad 50 mln zł. Otwarto go w kwietniu 2020 roku.