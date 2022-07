Wojsko kupi 32 śmigłowce w PZL Świdnik. Dziś podpisanie umowy

O tym, że wojsko ma zamiar kupić włoskie śmigłowce, których częściowa produkcja ma się odbywać w PZL Świdnik, Błaszczak powiedział jasno kilka dni temu. – W najbliższym czasie podpiszemy umowy na dostawy m.in. niszczycieli min, zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW, zintegrowanych z transporterami Rosomak, wielozadaniowych śmigłowców wsparcia AW149 ze Świdnika, dwóch satelitów obserwacyjnych i niszczycieli czołgów w ramach programu Ottokar-Brzoza – ogłosił.

W piątek w Świdniku dojdzie do podpisania umowy.

AW149 to zupełnie nowa maszyna, a koncern Leonardo oferował ją Polsce jeszcze kilka lat temu. Wtedy właśnie startował w przetargu na dostawę 50 wielozadaniowych helikopterów. Polska wybrała jednak francuskie Caracale. Do podpisania umowy jednak nie doszło. Kiedy do władzy doszedł PiS, zerwał rozmowy z Francuzami.