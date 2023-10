Miały być worki, były odpady. Aż 21 ton zatrzymano w Hrebennem

Zagubiony grzybiarz trafił do więzienia

Policja szukała go od dawna. Nie tylko w sobotę przeczesując lasy w okolicach wsi Kropiwki w pow. parczewskim ale i wcześniej. Bo za 43-latkiem z Lublina wystawiono list gończy. A kiedy poszedł na grzyby, zaginął, a później się odnalazł, to trafił do więzienia.