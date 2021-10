Kiedy otwarcie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego?

– Już liczymy dni do otwarcia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Nowa droga rozwiąże problemy komunikacyjne i korki w naszym mieście. Już liczymy dni do puszczenia ruchu. Myślę, że samochody pojadą po nowej drodze przed 1 listopada – mówi Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Na otwarcie tej drogi mieszkańcy i kierowcy czekają do maja.

– W trakcie budowy obwodnicy, jesienią 2020 r., uzyskaliśmy finansowanie na realizację drugiej jezdni i podpisaliśmy aneks do umowy z wykonawcą. Umożliwi to oddanie, o kilka lat wcześniej, obwodnicy w jej docelowym układzie. Do rozpoczęcia budowy drugiej nitki potrzebne było jednak uzyskanie tak zwanego zamiennego pozwolenia na budowę, co spowodowało przesunięcie terminu oddania do ruchu, wybudowanej już pierwszej jezdni. Gdyby nie podpisany aneks z wykonawcą, to w tej chwili bylibyśmy dopiero na etapie ogłaszania przetargu, a realizację drugiej nitki zakończylibyśmy na przełomie 2025-26 roku – tłumaczy Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Przypomnijmy, że zgodnie z podpisanym we wrześniu 2020 roku aneksem z wykonawcą robót zakończenie budowy drugiej nitki przewidziano na IV kwartał 2022 roku.

Blisko 10-kilometrowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego omija miasto po wschodniej stronie. Prace przy jej budowie rozpoczęły się w marcu 2019 roku Wartość tej inwestycji to ok. 193,5 mln zł.

W ramach budowy drugiej jezdni obwodnicy, między węzłami Tomaszów Lub. Północ-Tomaszów Lubelski Południe, powstanie trasa o długości ok. 5,4 km. Wartość zamówienia uzupełniającego to ponad 74 mln zł.