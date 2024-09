Suszarnia w pokoju 25-latka. Marihuana zamiast ubrań na wieszakach

Tomaszowscy kryminalni swoimi kanałami ustalili, że mężczyzna może posiadać w domu niedozwolone substancje. Dostali cynk, że 25-latek ma plantację konopi, a w domu posiada gotowe do użycia narkotyki. Pojechali więc do niego na przeszukanie razem z funkcjonariuszami straży granicznej. I znaleźli to, czego szukali. A nawet trochę więcej.

- 25-latek w swoim pokoju urządził suszarnię marihuany. W szafie na wieszakach suszył konopie. Policjanci podczas przeszukania ujawnili miedzy innymi ponad kilogram suszu konopi innych niż włóknist, ponad 10 kilogramów suszu tytoniowego, maszynkę do tytoniu oraz 13 krzewów konopi innych niż włókniste - relacjonuje akcję sierż. sztab. Aneta Brzykcy z tomaszowskiej policji.

Dodaje, że mieszkaniec gminy Tyszowce krzewy narkotycznej rośliny uprawiał w tunelu i pod gołym niebem w ogródku. Rośliny były w różnej fazie wzrostu, niektóre miały prawie 1,5 metra wysokości.

- Mundurowi zabezpieczyli narkotyki, susz tytoniowy oraz krzewy. 25-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawiania wolności - podsumowuje policjantka.