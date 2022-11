Tomaszów Lubelski. Czas na wielkie sprzątanie miasta. Śmieci wywiozą gratis

0 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay)

Wywóz odpadów za darmo? Tak, w Tomaszowie Lubelskim to możliwe. Ale tylko dwa razy do roku i tylko we wskazanych dniach. Najbliższa taka okazja już wkrótce, bo na połowę listopada zaplanowano kolejną odsłonę akcji „Jesienne porządki”.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować