Gościem programu (Nie)Wyparzona Gęba był Krzysztof Cugowski. Zobacz które pikantne kulki przypadły mu do gustu: cayenne, chili, buldak, a może carolina reaper. W rozmowie zapytaliśmy o jego muzyczne początki, jakim był uczniem gdy chodził do szkoły oraz o nową płytę "Wiek to tylko liczba".

