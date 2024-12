Wrotków to inwestycja w Samsonowicza

Największa inwestycja w dzielnicy Wrotków to rozbudowa całego odcinka ul. Samsonowicza, tj. od budynku 1f (garaże) do budynku Samsonowicza 21 oraz od budynku Samsonowicza 29 do skrzyżowania z ul. Wapowskiego wraz z sięgaczami i drogami dojazdowymi od ul. Diamentowej. Łączna długość przeznaczonych do rozbudowy i przebudowy dróg wynosi ok. 2,3 km. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki oraz zatoki postojowe.

Zakres zadania obejmuje także przebudowę ul. Diamentowej, wzdłuż której powstaną obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów i nowe zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu ulic: Diamentowa – Energetyków – Samsonowicza drogowcy zbudują sygnalizację świetlną. Zadanie obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Do tego przebudowę przeszły też sieci: telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, wodociągowe, trakcji trolejbusowej i kanalizacji sanitarnej, kolidujące z układem drogowym objętym inwestycją. Termin zakończenia to 5 września przyszłego roku, a wartość wynosi 24 mln 317 tysięcy 423,45 zł brutto.

3,1 mln zł z miejskiej kasy przeznaczono na trwającą budowę chodników i remont jezdni ul. Budowlanej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do wysokości Elektrociepłowni Wrotków. Termin zakończenia tego zadania 28 stycznia 2025 r.

Trzecim ważnym przedsięwzięciem na dzielnicy jest budowa oświetlenia drogowego ul. Nałkowskich w Lublinie (przy rzece od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej) - termin zakończenia: 24.12.2024 r., wartość: 268 140,00 zł brutto. Jest to inwestycja realizowana w ramach działań „Plan dla Dzielnic”. Powstaje też oświetlenie ul. Zemborzyckiej, od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej. Wartość tego zadania to 251 tys. 904 zł brutto.

W ramach Budżetu Obywatelskiego staną kosze na lokalnych uliczkach, zgodnie ze wskazaniem Rady Dzielnicy. Będzie to 8 szt. za kwotę 4400 zł.

Łączny koszt wszystkich zadań w dzielnicy Wrotków to ok. 27,7 mln zł.