„Wtorek na dzielni”: Konstantynów bitumem pachnący

Zacznijmy od największej inwestycji w tej dzielnicy, czyli budowy ul. Bliskiej i Skowronkowej, wraz z sięgaczami, oraz rozbudowy ul. Wojciechowskiej. Wartość tego zadania to aż blisko 23 mln zł.

Za 370 tysięcy złotych powstaje przedłużenie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Nałęczowskiej, od jej końca w okolicach skrzyżowania z ul. Cisową w kierunku al. Kraśnickiej. Kolejna większa inwestycja, to II etap remontu ulicy Namysłowskiego. Ta niewielka uliczka już od dawna czekała na ekipy drogowców. Koszt tej operacji to 600 tys. złotych.

Ponieważ zima zbliża się ku końcowi, to warto słów kilka napisać o planach na ten rok. Za 200 tys. złotych powstanie chodnik łączący ul. Krasińskiego z ul. Struga, a także wykonane będzie doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Krasińskiego. Jest to inwestycja przewidziana do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym ruszy przebudowa ulicy Konstantynów, od al. Kraśnickiej do wysokości wjazdu do Poradni Lekarza Rodzinnego. Przewidziano także remont chodnika w ul. Ułanów oraz ciągów pieszych w ulicach Balladyny, Zana, Kraśnickiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w al. Kraśnickiej oraz rozbudowę ul. Zana, fragmentu znajdującego się w dzielnicy Konstantynów.

– Projekt przebudowy ul. Zana jest w trakcie opracowywania, zakończenie tych prac przewidywane jest jeszcze w tym roku. Miasto podejmie starania o pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji ze środków unijnych – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. – Jeśli chodzi o parametry ulicy, to na przeważającym odcinku nie ulegną one zmianie. Na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Filaretów zostanie utrzymany istniejący przekrój, tzn. jedna jezdnia z czterema pasami ruchu, a na pasach zewnętrznych zostaną wydzielone bus-pasy – dodaje dyr. Malec. Bus-pasy zostaną również zaprojektowane od ul. Filaretów do ul. Wileńskiej. Na tym odcinku powstaną dodatkowe pasy do skrętu w ul. Jana Sawy, Juranda, Wallenroda.

Na dalszym odcinku, od ul. Wileńskiej do al. Kraśnickiej, ulica będzie miała po jednym pasie ruchu wraz z dodatkowym pasem środkowym dla pojazdów skręcających w boczne uliczki od ul. Struga do ul. Skierki. Na tym odcinku zostały również zaprojektowane miejsca postojowe. W ul. Zana po obu stronach powstaną nowe drogi dla pieszych oraz rowerów, poza odcinkiem od ul. Wileńskiej do ul. Juranda, a w przypadku ograniczeń terenowych ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowie ulegną istniejące sygnalizacje, a na skrzyżowaniu z ul. Juranda i Wallenroda powstanie nowa. Przebudowane zostaną również zatoki dla pojazdów komunikacji miejskiej, sieć odwodnienia ulicy, oświetlenie czy trakcja trolejbusowa. Nowością będą zielone przystanki autobusowe, czyli ze wkomponowaną roślinnością.