Wybory w USA. Jaki wpływ mogą mieć na nasze życie?

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych już wkrótce. Jak zmiany w Białym Domu mogą przekładać się na lokalne realia? Szanse kandydatów na zwycięstwo, ich podejście do polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz to, co ważne dla nas w tych wyborach przybliża nasz dzisiejszy gość programu Dzień Wschodzi prof. Andrzej Podraza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

