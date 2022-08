Lubelskie. Taka miłość zdarza się rzadko. Bo z kajdankami

– Dzielnicowy z Włodawy młodszy aspirant Marcin Nowicki w rejonie ogródków działkowych we Włodawie zatrzymał poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności 35-latka. Mężczyzna mógł się uwolnić od więzienia dzięki wpłacie grzywien w wysokości blisko 3 tysięcy złotych – raportuje policja, ale na tym ta historia się nie zakończyła.

Kiedy mężczyzna został zatrzymany, jego konkubina postanowiła uratować go z opresji. Wpłaciła pieniądze i stawiała się we włodawskiej komendzie, aby przedstawić potwierdzenie świadczące, że partner kobiety może wyjść na wolności.

– Gdy kobieta została wylegitymowana przez funkcjonariuszy okazało się, że ona też jest poszukiwana i na 4 dni ma trafić do więzienia – dodają policjanci i zaznaczają: – Wtedy, już wolny konkubent powiedział, że teraz to on uwolni swoją ukochaną i wpłaci zaległą grzywnę.

Po uregulowaniu wszystkich należności para wróciła do domu.