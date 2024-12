Pijani kierowcy zatrzymani

Wczoraj około godziny 15.40 we wsi Wiązowiec funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 68-letniego kierowcę z gm. Urszulin. Powodem był brak włączonych świateł i przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, wysokie kary finansowe i zakaz prowadzenia pojazdów.

Tego samego dnia policja zatrzymała 64-letniego rowerzystę z gm. Włodawa. Mężczyzna poruszał się jednośladem, mając aż 1,4 promila alkoholu. Został ukarany wysokim mandatem.

- Jazda w stanie nietrzeźwości to główna przyczyna poważnych wypadków drogowych. Taki stan zmienia naszą świadomość, postrzeganie świata, zaburza koordynację ruchów. Dlatego nie wsiadaj za kierownicę, jeżeli wcześniej piłeś alkohol – przypomina aspirant Elwira Tadyniewicz z KPP Włodawa.